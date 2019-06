Røde Port-projektet bliver taget fra Claus B. Hansen og sendes i nyt udbud.

Reaktioner på Røde Port-fyringen: Tyveri fra Claus B.

Roskilde Avis Paperboy - 20. juni 2019 kl. 10:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Efter min mening er det tyveri ved højlys dag og en uanstændig behandling, når et flertal i Roskilde Byråd nu har besluttet at tage Røde Port-projektet fra Claus B. Hansen, efter at han har stået for alle forberedelserne og udviklings-arbejdet.

Sådan siger Venstres leder i byrådet Jette Tjørnelund, efter at flertallet i byrådet besluttede ikke at forlænge optionen på det projekt, som han selv har fået ideen til og brugt mange millioner på at gøre næsten færdigt.

- Enhedslisten har åbenbart fået besnakket borgmesteren og den største del af Socialdemokratiet til at slå ind på denne farlige kurs, der i fremtiden vil slå store skår af kommunens troværdig part i udviklingsprojekter.

- Borgmesteren siger selv i en udtalelse, at BaneDanmark og DSB er positivt indstillede. Den sidste brik, der skal falde på plads er S-togsanalysen, der vil foreligge lige inden sommerferien.

Burde forlænges

- Derfor burde aftalen om en option anstændigvis som minimum have være forlænget til, at byrådet var blevet bekendt med indholdet af rapporten og konsekvenserne. Så kunne vi på et oplyst grundlag tage stilling om projektet, der var udviklet af Claus B. Hansen var det rigtige eller om der var behov for at gå en helt anden vej.

- Fra flertallets side er det fremført, at Claus B. Hansen allerede flere gange har fået forlænget sin option. Men det er jo ikke i sig selv noget argument for at stoppe den nu.

- Fra Venstres ser vi på årsagerne til disse forlængelser. Vi mener, det er urimeligt at give en privat udvikler skylden for langsommelige statslige beslutninger. Eller at kommunen pludselig stillede krav om en andel almene boliger, så projektet skulle ændres i betydeligt omfang for at få økonomien til at hænge sammen.

Nyt udbud

Borgmester Joy Mogensen (S), sagde efter beslutningen på det lukkede møde:

- Når staten har afklaret situtionen omkring S-tog til Roskilde, vil kommunen straks gå i gang med at finde den projektudvikler, som kan realisere projektet. Her er Claus B. Hansen meget velkommen til at byde ind igen - sammen med andre udviklere.

- Der kommer en ny budrunde, så vi kan få sat turbo på dette visionære projekt. Vi har været i gang i ti år, og nu skal vi frem til at kunne se målet, siger Joy Mogensen.

