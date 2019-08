Se billedserie Daniel Prehn bliver ny formand for Plan- og Teknikudvalget efter Tomas Breddam. (Foto: Hans Jørgen Johansen)

Send til din ven. X Artiklen: Prehn ny planformand: Brug for billige boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prehn ny planformand: Brug for billige boliger

Roskilde Avis Paperboy - 09. august 2019 kl. 00:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har brug for flere billige boliger i Roskilde, så almindelige lønmodtagere og alle andre stadig har råd til at bo i byen. Det bliver en af mine vigtigste opgaver at arbejde for det.

Sådan siger Daniel Prehn, der onsdag aften i Plan- og Teknikudvalget blev valgt til ny formand som afløser for den nye borgmester Tomas Breddam.

Den 31-årige jurist er ansat i Trekroner hos Gældsstyrelsen - en del af det nu opsplittede SKAT, der opkræver tilgodehavender til det offentlige fra firmaer og private.

Han er opvokset hos sin mor i bebyggelsen 'Knolden' i Himmelev og bor nu selv med kæresten i en af boligselskabets lejligheder ved Sdr. Ringvej.

- Jeg ved godt, at mange efterhånden har svært ved at finde en bolig, som de kan betale i Roskilde. Derfor har byrådet også besluttet at gøre noget ved det, forklarer Prehn.

Almene boliger

Han fremhæver, at byrådet nu i en række tilfælde har krævet og fået gennemført, at der også skal indgå alméne boliger som en del af store nye projekter i byen.

- I det seneste budget-forlig for 2019 blev der også afsat penge til, at kommunen kan yde den nødvendige garanti i forbindelse med nyt boligbyggeri og moderniseringer af ældre bebyggelser.

- De nye boliger behøver dog ikke være almene for at holde en fornuftig pris. Pensionsselskaber og private kan også stå for sådanne byggerier, som vi nu ser på Sdr. Ringvej ved siden af retsbygningen.

- Et af de næste store byggerier af nye boliger midt i byen bliver på Sortebrødre Plads bag ved Superbrugsen. Efter at den samlede parkerings-kapacitet er øget med det nye p-hus, bliver de gamle, åbne pladser sløjfet, og der skal bygges på området ned mod Dr. Margrethesvej.

Pas på prisen

Som udvalgsformand mener Daniel Prehn, at kommunen skal styre udviklingen i Roskilde gennem de lokalplaner og tilladelser, der bliver givet til forskellige projekter og byggerier.

Han ønsker desuden en dialog med det store lokale boligselskab i Roskilde, der har 8.000 boliger i byen, samt andre aktører om de nødvendige moderniseringer af gamle boliger.

- Selvfølgelig kan de ikke nytte, at der er gamle lejligheder med 'piv-utætte' vinduer og dårlige faciliteter. Men vi må sørge for, at disse moderniseringer ikke bliver for dyre, og samtidig skal der findes plads til de hidtidige beboere i Roskilde.

- På den måde skal vores boligpolitik i Roskilde have en 'social balance'. Det er helt afgørende for, at vi i fremtiden har en by med plads til alle slags mennesker, hvor vi samtidig har en blandet befolkning i de enkelte områder, siger den nye Plan- og Teknikformand.

Ny ordfører

Da Daniel Prehn blev ny udvalgsformand, måtte han ifølge Socialdemokratiets interne regler opgive sin plads politiske ordfører og i det centrale Økonomiudvalg, hvor de vigtige beslutninger passerer, og alle partiernes ledere inkl. borgmesteren er med.

Disse to opgaver overtages i stedet for af den 46-årige Gitte Kronbak, der har gjort en meget bemærkelsesværdig karriere, mens hun nu arbejder som leder af administration indenfor biblioteker og borgerservice hos Roskilde Bibliotek.

Tidligere har hun også haft en fremtrædende post i kommunens fritidsforvaltning.

Hun kommer oprindelig fra Ramsø kommune og repræsenterede i to tidligere perioder Venstre i Roskilde Byråd i årene 2005-2013.

Inden sidste valg var hun dog skiftet til Socialdemokratiet, fordi hun syntes, at Joy Mogensen var en god borgmester. I 2017 stillede hun så op og blev valgt for sit nye parti, hvor hun også har gjort sig positiv bemærket.

Gitte Kronbak formår at tale et både enkelt og forståeligt sprog, uden overflødige eller akademiske formuleringer. Det vil sikkert komme hende til gode i den nye rolle som ordfører.

tk