Plant træer - for byens skyld og for klimaet

14. april 2019

Roskilde har ry for at være en grøn by. Og der er noget om snakken - i hvert fald hvis man står på stranden ved Veddelev og ser ind mod domkirken - så dukker alle de kendte bygninger op af trækronernes grønne hav.

Vi har nogle store charmerende parker, som breder sig ned ad skråningerne mod fjorden. Det er gamle klosterjorde, fulde af historie og fulde af historiske vidnesbyrd.

Men når man går rundt i byen, uden for parkerne, er der ikke mange træer, og det er synd. Træer i bybilledet er en rigtig stor kvalitet, og træer er vigtige for jordens klima. De trækker store mængder af drivhusgassen CO2 ud af atmosfæren og Roskilde Byråd har bundet sig til at blive CO2-neutral, nå vi når til år 2040.

Da menneskets og dyrenes aktiviteter her på jorden nødvendigvis medfører udslip af CO2 er vi afhængige af alle de grønne planter som omvendt suger CO2'en ud af atmosfæren og lagrer den i plantefibrene. Især træerne og selvfølgelig skovene, har et kæmpe potentiale for at lagre CO2.

Træerne i bybilledet

Tag en tur rundt til Europas store og mindre byer. På de store boulevarder og i de trafikerede gader er der altid mange træer. Træerne står sirligt i tætte rækker eller i mønstre på pladserne, så der dannes rum til ophold og afslapning. Træer og byer hører simpelthen sammen. Når der er grønne arealer og træer i byen, pådrager byen sig en forpligtigelse til vedligeholdelse og pleje. Det kunne være et gustent overlæg for at undgå græs, blomster og træer, undtagen på de mest i øjenfaldende og vigtige steder i byen.

Da Skomagergade og Algade for snart en generation siden blev indrettet til gågade, blev der med møje og besvær plantet et beskedent antal træer i gaden. Undergrunden var fuld af ledninger og rørføringer, og det var svært at finde en ærlig kvadratmeter fri jord til et træ. Men det lykkedes, fordi fjernvarmeledninger og kloakrør blev omlagt. Det kostede mange penge, men det var jo også byens handelsstrøg, og gågaderne var byens nye og moderne ansigt - tak for det.

De gamle indfaldsveje

Københavnsvej er under stadig ombygning, her må være muligheder for at plante vejtræer. Prøv at forestille jer Københavnsvej som en allé, eller boulevard - sikke en ankomst til byen. Det er en lille trøst, at der ud for Ro's Torv er plantet træer i midterrabatten.

Holbækvej har et enormt bredt vejareal, vejen skriger på træer, og det ville løfte hele kvarteret.

Indkørslen til byen ad Frederiksborgvej, er indrammet af vejtræer - de har altid kunnet noget ekstra, der i de nordlige bydele - tak for det.

Planlæg med træer

Kære byråd, i hver eneste lokalplan og i kommuneplanen bør I tage stilling til nye og større træplantninger i bybilledet.

Det vil være i alles interesse. Vi kan alle gå en tur omkring Provstevænget her i foråret og nyde de blomstrende allétræer. Men det bør man kunne opleve i alle byens kvarterer. Det er både en god og en flot oplevelse, når trækronerne breder sig over vores hoveder på gader og veje.

Der findes allerede mange gode eksempler på træer langs gade og på pladser, for det er jo en gammel tradition. Men et hurtigt overblik over situationen viser dog, at kun en tredjedel af de oplagte arealer er beplantede. Mange steder drejer det sig om manglende vedligeholdelse og banale nyplantninger i gamle alléer, hvor kun hvert tredje, eller endnu færre træer, har overlevet tidens tand.

I helt nye bydele, for eksempel Trekroner, kan man glæde sig over en fast holdning til beplantning med mange træer. Desværre er det også blevet almindeligt, at nye kvarterer kun forsynes med meget spredte grupper af 4-5 småtræer - det er alt for lidt. En rigtig dårlig oplevelse er det, at besøge rækkehusene på Musicon. I de store asfaltarealer er der kun nogle få små jordstykker med et par buskede nåletræer.

I haver og bebyggelser

Bor du i parcelhus og har en have med småbuske og jordbær, skal du skynde dig ud på planteskolen og købe en favnfuld træer, der kan vokse sig store og give din bolig ekstra kvaliteter. Husk på, at hverken børn eller børnebørn kan klatre i en solbærbusk. Hvis du også vil give kvaliteter til fællesskabet omkring jeres lille vej, kan du plante en række træer i hækken ud til vejen, så de med tiden vil brede deres kroner ud over fortovet.

Bor du i en etagehusbebyggelse, er det en rigtig god ide, at drøfte hvordan de store græsplæner kan gøres velegnede til leg og socialt samvær. Svaret er enkelt - plant træer og skab charmerende uderum med læ, siddepladser og plads til mange andre aktiviteter, som hører fritiden til.

Det skal være sjovt, at være klimanørd.