Ole Rasmussen prøver at spørge høfligt: Hvorfor ryger du?

- Hvorfor ryger du egentlig, og hvad skal der til, for at du vil holde op?

Dette spørgsmål har formanden for Roskilde Ældre Motion Ole Rasmussen prøvet at stille på en høflig måde til rygere.

- Af de 50, som jeg mødte på min vej, var der faktisk kun to, som sagde, at det ville de overhovedet ikke diskutere.

- Mange kom med et svar, mens andre lovede at tænke over det og så vende tilbage.

- Når jeg fik imødekommende reaktioner, var det, fordi jeg henvendte mig på en venlig måde. De var ellers vant til, at de blev skældt ud for at ryge.

- Man føler sig set ned på som ryger, sagde flere af dem.

Vanens magt og kedsomhed

Blandt de mest hyppige svar på, hvorfor folk røg, var:

- Jeg keder mig, og det er vanens magt, så jeg kan ikke lade være.

- Andre sagde, at det er hyggeligt og giver socialt samvær, eller at de går og glæder sig til en smøg.

- Enkelte henviste til dårligt arbejdsmiljø eller ringe forhold i familien.

Ole Rasmussen fortæller, at han blev stærkt motiveret til at stille sine spørgsmål efter at have læst om, at nu er der igen flere unge som er begyndt at ryge. Derfor er han nu også aktiv i kampagnen 'Alletiders røgfri Roskilde'.

Skulle hente til far

- Jeg har aldrig følt trang til at ryger, selv om min far var storryger.

Ole Rasmussen får næsten tårer i øjnene, når han beretter om, hvordan han blev sendt af sted efter cigaretter, allerede da han var 13 år. Så måtte han gå hele vejen i al slags vejr ude fra Margrethehøj og ind til en cigaretautomat hos Da Capo, der lå på hjørnet af Helligkorsvej og Møllehusvej.

- Fra da af besluttede jeg aldrig at blive afhængig af cigaretter, og det har jeg kunnet holde ind til nu, hvor jeg er 77 år. Mine mange år indenfor idrætsverdenen, hvor jeg bl.a. gennem 16 år var formand for bordtennisklubben, betød jo også, at rygning aldrig var aktuel.

Han forestiller sig nu, at det kunne hjælpe, hvis prisen på tobak blev sat kraftigt op, og der kom rygeforbud de fleste steder. Eksempelvis på arbejdspladser, skoler og andre offentlige steder.

Flyder på gaderne

- Jeg har selv på en servicevagt på Stændertorvet i december samlet 150 skodder op med en gribetang på 2 timer. De lå mellem brostenene og var ikke til at feje op.

- Skal det i det hele taget være lovligt, at smide skodder på gaden?

- Vi må ikke smide flasker på gaden, men gerne skodder. Hvis der var flere affaldskrukker, så havnede flere skodder nok der.

Ole Rasmussen har en holdning om, når 80 pct. af danskerne nu ikke ryger, så kan flertallet godt gøre en ekstra indsats med at hjælpe mindretallet af med denne farlige vane.

Derfor har han kastet sig ind i debatten om hurtigst muligt at få et røgfrit Roskilde.

