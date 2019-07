Nyt løb går gennem RO's Torv

Ved løbet er det muligt at tage distancer på 2,5, 5 eller 10 kilometer. Ruten går igennem Roskildes gader og RO's Torv. Langs ruten er der forfriskninger og underholdning. Man kan også møde DGI's ambassadørkorps Runners, som løber med for at sprede glæde og motivation undervejs.

Et nyt løb kommer til at gå lige igennem RO's Torv. Lørdag 22. septemper klokken 10 bliver Fællesskabsløbet skudt i gang for første gange. Det er RO's Torv selv og DGI, der står for løbet.

