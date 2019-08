Se billedserie Gasolin? forandrede rock-Danmark fra 1969-1978.

Ny udstilling på Ragnarock: Følelsen af Gasolin'

Den første særudstilling nogensinde om Danmarks største rockband tager udgangspunkt i otte centrale sange

31. august 2019

Tekst og foto: Tomas Skov 50-året for fødslen af et af dansk rockhistories største bands fejres med Ragnarocks første større særudstilling 'Så kom med mig - Gasolin' 1969-78', der åbner fredag 13. september.

Arbejdet er i fuld gang på hovedparten af museets andensal, hvor væggene så småt bliver klædt i fanbreve, ugeblade, merchandise og pladecovers.

Aldrig set før Udstillingen viser derudover foto og genstande, som ikke før har været vist for offentligheden. Blandt andet vil man kunne opleve tegninger og forarbejder til nogle af Gasolin's ikoniske covers, som illustratoren og fotografen Peder Bundgaard har skænket museet sammen med flere hundrede Gasolin'-fotos.

Hertil har Ragnarock indkøbt en større fotosamling på auktion fra bandets lidet succesfulde USA-turné.

Udstillingen er ved at tage form, men særligt uvurderlige genstande ankommer først i sidste øjeblik.

- Genstande med høje sikkerhedskrav som for eksempel Franz Beckerlees ikoniske uniform og stars and stripes-skjorte kommer først fra Nationalmuseet få dage inden åbningen, fortæller museumsinspektør Mia Ramsing.

Hun har sammen med kollegaen Rasmus Rosenørn været kuratorer på den omfattende særudstilling.

De største idoler Historien om Gasolin' er fortællingen om et dansk rockband, som går hele vejen fra undergrund til berømmelse, skaber stor og original musik og bliver sin generations største danske idoler.

Det er fortællingen om brændende ambitioner, benhårdt slid, fantastiske succeser, dundrende fiaskoer og ungdommelig vildskab.

De udvalgte I de ni år Gasolin' skrev, sang og turnerede, revolutionerede de den danske musikbranche, og de bidrog med så mange klassikere til den danske sangskat, at det må synes nærmest umuligt at udvælge otte sange, der skal udgøre udstillingens narrative epicenter.

Masser af Gasolin's sange er da også tilgængelige på alle mulige måder på særudstillingen - lige fra lydsporet i elevatoren til karaokee-funktionen, hvor man kan synge med på 'Kvinde min'.

Men hovedgrebet i udstillingen er otte nøje udvalgte sange, der på hver deres måde bidrager til fortællingen om Danmarks største rockband.

Musikken som værktøj - Selvom Gasolin' er en stor historie, og den ikke stopper i 1978 sammen med bandet, så gøre vores udstilling. Der har vi valgt at skære? Det skulle være sange, der kunne åbne op for en fortælling om bandets historie. Vi har ønsket at etablere følelsen af Gasolin', fortæller Mia Ramsing.

I det udvælgelsesarbejde har museumsfolkene blandt andet brugt voxpops med danskeren på gaden, dybdegående interviews med fans og udvalgte branchefolk har været inviteret til rundbordssamtaler.

- Vi har brugt musikken som værktøj til at sortere i historierne. Vi står inden i Gasolin's musik og kigger ud, forklarer museumsinspektøren.

Udsyn fra Langebro Hvilke sange ville du vælge? Jeg tænkte umiddelbart på 'Rabalderstræde', 'Kvinde min' og 'Langebro' som udødelige Gasolin'-sange, man ikke kan komme udenom - og jeg ramte rigtigt på én af dem.

Men der er selvfølgelig også 'Masser af succes', 'Hvad gør vi nu, lille du?' og 'This is my life', og de er ganske rigtigt på listen over udvalgte sange, der hver især bidrager til fortællingen om Gasolin'.

Hertil kommer, måske mere overraskende, den langtitlede 'Det var Inga, Katinka og smukke Charlie på sin Harley'.

- Det er en ungdomshymne. Vi var allesammen været til den fest, og vi kan kende personerne, siger Mia Ramsing.

Opløsningens tid Det var Lone Kellermann, der gjorde 'Se Venedig og dø' til sin signatursang - men det var Gasolin', der sang kor, og det var hele gruppen, der havde foræret hende sangen, som oprindeligt var tiltænkt Gasolin's deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix i 1978.

- Sangen repræsenterer opløsningen og den sidste tid. Spontaniteten var væk, og der var mere uenighed end kærlighed i bandet, hvorfor de til sidst valgte at stoppe, fortæller Mia Ramsing, der også har været i kontakt med de tre resterende medlemmer af det hedengangne Gasolin': Franz Beckerlee, Søren Berlev og Wili Jønsson.

Langt fra USA Den sidste og formentlig for mange ganske ukendte sang af de otte udvalgte er nummeret 'It's all the same to an American Dane'.

Sangen er den engelske version af 'Refrainet er frit', og den fortæller historien om den kuldsejlede USA-turné.

- Gasolin' dyrkede den amerikanske populærkultur. Turnéen var en stor drøm for dem - men den blev ikke nogen succes. De brugte over en million af datidens kroner på projektet, men der var ingen fortrydelser. De havde en fed tur sammen, og den bliver en del af deres fortælling, siger Mia Ramsing.

Fakta

Udstilling

Udstillingen 'Så kom med mig - Gasolin' 1969-78' åbner for et inviteret publikum torsdag 12. september og er åbent for offentligheden fra og med fredag 13. september

Gang i Gasolin'

I løbet af de ni år Gasolin' eksisterede, udgav bandet hele ni album på dansk - og fire på engelsk

Første album var 'Gasolin' 1' (1971). Sidste album blev 'Gøglernes aften' (1978)