Dan Warming på sin nye arbejdsplads, hvor han for år tilbage var vagtchef på vagtcentralen. Foto: Kenn Thomsen

Ny politikommissær Dan Warming holder styr på: Havneliv og fredagsfester

Roskilde Avis Paperboy - 15. april 2019 kl. 09:22 Af Anette GundlachFoto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikommissær Dan Warming er netop startet i sit nye job som leder i forebyggelsessektor midt, og han har nu igen fået kontor på politigården i Roskilde, efter at have haft hovedsæde i mere landlige omgivelser nogle år.

Han arbejdede på samme adresse som vagtchef på vagtcentralen, da stationen netop var åbnet tilbage i 2007.

Her lærte han at elske det skrig grøn-gule gulv, som løber igennem alle etager og gange.

- Jeg oplevede, at det var med til at holde en vågen på de lange vagter om natten, fordi der blev et bestemt lys, siger Dan Warming.

Styr på fester

Dan Warmings nye job indebærer blandt andet, at han sørger for, at fredagsfester i Folkeparken og Vigen Strandpark og torsdagstræf på havnen forløber, så de mange fremmødte hygger sig i ro og mag uden at forstyrre naboerne mere end højst nødvendigt.

- Vi skal jo alle være her. Både dem, der fester, og naboerne, siger han med et godmodigt smil.

Derfor rykker politiet blandt andet ud med deres nye mobile politistation ved nogle af de store arrangementer, der efterhånden er opstået rundt omkring i kommunen.

- Vi vil ud og tale med folk, så de kan fortælle os, hvad der rør sig, og om alt er som det skal være. De skal kunne komme med spørgsmål til os, og tale med os, så de ved, vi er der for dem, siger Dan Warming. Der mener, at det er vigtigt, at ordensmagten er synlig, fordi det øger trygheden.

Den forebyggende indsats rykker ikke kun ud ved festlige lejligheder, men også når der for eksempel har været en række indbrud i bestemte dele af Roskilde og Lejre.

Igen for at folk kan komme med spørgsmål og oplysninger.

- Vi vil ud i øjenhøjde med folk, så vi kan bruge dem i vores netværk, og på den måde lettere kan opklare forbrydelser. Derfor begynder vi også snart at arbejde med tryghedsambassadører, som er folk, der ved, hvad der sker i deres områder.

Meld det til politiet

Dan Warming opfordrer folk til at melde til politiet, hvis de har været udsat for indbrud, hvis de bliver generet af folk i området eller andet.

- Hvis vi får at vide, hvad der sker rundt omkring, kan vi bedre analysere os frem til, hvor vi skal sætte ind og med hvad.

Han forklarer, at politiet som noget nyt er begyndt at følge op på udvalgte sager på døgnrapporten ved at henvende sig til offeret igen, for at høre om alt i forløbet er gået godt.

- Vi vil gerne have at folk føler sig trygge, og at de ved, vi er her for dem. For det er vi jo, siger Dan Warming.

, det vil sige Roskilde, Ringsted og Lejre kommune.

Dan Warming er måske for nogen et kendt ansigt, da han tidligere blandt andet har været ansvarlig for

Blå bog

Dan Warming er født på Amager og fyldt 60 år.

Han har været gift med sin kone i 40 år.

Har to børn.

Seks børnebørn.

Bor i Kalundborg.

Han er uddannet i Søværnet.

1981: Startede han i Københavns politi.

1989: Rykkede han til Kalundborg.

2007: Vagtchef på vagtcentralen i Roskilde

2010: Beredskabsleder

2017: Leder i forebyggelse-vest

2019: Leder i forebyggelse-midt.