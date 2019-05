Se billedserie 1. maj-optoget med røde faner gik gennem Roskilde til Hestetorvet, hvor mere end 1.000 mennesker kom forbi. Foto: Kenn Thomsen

Ny kurs under røde faner - Folketingsvalg prægede 1. maj

Roskilde Avis - 01. maj 2019

Landet har brug for en ny kurs præget af mere retfærdighed og lighed, var der enighed om, da 1. maj blev fejret under de røde faner i Roskilde.

Allerede om morgenen samlede en række af fagforeningerne deres medlemmer rundt om i byen til en blanding af kaffe, rundstykker og politiske budskaber fra både faglige og politiske taler.

De traditionelle arbejderpartier holdt ligeledes morgenmøder med taler fra folketings-kandidater og andre indslag. Socialdemokratiet havde over 100 deltagere i DUI-huset på Havnevej, mens Enhedslisten også havde god tilslutning til sit arrangement i Byens Hus ved Stændertorvet, og Socialistisk Folkeparti samlede en trofast skare i lokalerne på Møllehusvej.

Bagefter samledes alle til fanemarch fra Stændertorvet til det store fælles møde på Hestetorvet. Her var over 1.000 mennesker mødt frem og hyggede sig i forårsvejret med øl og pølser, mens de lyttede til politiske taler.

En sikker fremtid

Mette Gjerskov (S) talte om at vælge en sikker fremtid. Både når det gælder miljøet og sundheden, der efter hendes mening styres bedst af folkevalgte fremfor en centralisering med mere magt til 'regnedrengene'.

- Lad os tale om de virkelige problemer, der handler om velfærd eller skattelettelser. Vi har brug for en ny regering, der vælger det første.

- Jeg støtter også en stram udlændigepolitik, men vi skal ikke bruge kræfter på symbolsk pjat med at bestemme over folks tøj. Her siger jeg min mening, selv om det ikke er lige populært hos alle. Vi har brug for holdninger, der kommer lige fra hjertet, konkluderede Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem.

Håb og visioner

SF's lokale folketingskandidat, tidligere byrådsmedlem Jan Bjergskov talte om 1. maj som dagen, hvor arbejderbevægelsen skal mindes sine rødder og lufte fanerne sammen med håb og visioner om fremtiden.

- Vi skal have et Velfærds-Danmark, som vi kan være bekendt. I øjeblikket vokser uligheden, og stadig flere børn må vokse op i fattigdom, fordi den nuværende regering mener, at fattige kun gider lavet noget, hvis de får med pisken.

- Men det er et politisk valg, for vi kan godt gøre det anderledes. Selv om landet er rigere end nogensinde, tvinges kommuner og regioner hele tiden til at skære ned, fordi det nuværende flertal hellere vil bruge pengene på en anden måde. Det kan også gøres anderledes, forklarede Jan Bjergskov.

Velfærd og pension

Enhedslistens folketingsmedlem Eva Flyvholm talte om mere velfærd og lavere pensionsalder.

- Nu skal vi stå sammen om velfærden i stedet for idiotiske skattelettelser. Lad os sætte et rødt-grønt flag for hver eneste nye ansatte til at sørge for børn og ældre eller for hvert ton CO2, der bliver sparet.

- Jeg har et stort ønske om at få stoppet stigningen i pensionsalderen. Der er ikke meget velfærd i, at en 10-årig dreng nu kan se frem til at skulle arbejde, til han er over 75. Lad os sikre en pension i rimelig tid for alle, så de kan få en god alderdom.

