Se billedserie Prindsens charme er bl.a. at alle værelser er forskellige, og at hele huset er fyldt med historie, fortæller Lene Haslund. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Ny hotelchef: Jeg er faldet for Prindsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny hotelchef: Jeg er faldet for Prindsen

Roskilde Avis Paperboy - 07. maj 2019 kl. 01:57 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er faldet helt for Hotel Prindsen, der har så meget sjæl og er fyldt med historie. Samtidig føler jeg mig rigtig godt modtaget i Roskilde, fortæller Lene Haslund.

Siden sommeren 2018 har hun været chef for byens kendte hotel midt på hovedgaden. Nu hedder det 'Zleep Roskilde - Prindsen', efter at en retssag fastslog, at navnet hører til bygningerne med hotellet.

Haslund var ikke et øjeblik i tvivl, da hun fik chancen for at blive hotelchef i Roskilde. Hun har heller ikke fortrudt siden og har engageret sig i Roskilde, bl.a. indenfor turistorganisationen Visit-Roskilde.

- Når jeg går rundt i huset her, bliver man jo hele tiden mindet om den berømte historie. Her har H.C Andersen jo boet, og Gustav Wied fortæller i sin bog 'Livsens Ondskab' om de store fester og baller, der foregik.

Inspirerende omgivelser

- Jeg synes, det er inspirerende at gå rundt i et hus, der på den måde er fyldt med kultur, fortæller Lene Haslund, der også selv har travlt med at sætte sig ind i stedets omfattende historie.

Hun og Zleep-kæden skal i gang med en fornyelse af alle værelserne, hvilket kommer til at foregå lidt efter lidt, så hotellet ikke skal lukkes hverken helt eller delvis ned.

- Alle værelser her er forskellige. De er fyldt med atmosfære. Det er en helt anderledes kvalitets-oplevelse end at blive puttet ind i en præfabrikeret firkant, som mange moderne værelser ellers består af. Heldigvis er mange gæster enige i det, og derfor kommer de hele tiden igen.

Beliggenheden

Gæsterne på Prindsen er ofte forretnings- og erhvervsfolk midt i ugen. I weekend'erne og ikke mindst om sommeren kommer turisterne så.

- Vi har bl.a. mange tyskere, hollændere og italienere, der kommer til Roskilde pga. de store kulturelle seværdigehder. De vælger os pga. beliggenheden, så de kan bo lige midt i byen og hurtigt gå til alt.

Til sommer kommer det store cykelløb 'Danmark Rundt' til Roskilde, hvor start på den afsluttende etape går fra Stændertorvet. Og om to år kommer så det helt store 'boom', når den første rigtige landevejs-etape i Tour de France går fra Roskilde.

Selv om Prindsen ved disse lejligheder godt kunne leje alle sine værelser ud flere gange, har Haslund og Zleep den politik, at der også skal være værelser tilbage til de normale kunder, som de skal leve af resten af tiden.

Hvis gæsterne skal spise, henviser Haslund og hendes ansatte til restauranten på Prindsen.

- Men hvis de spørger efter noget andet, er der jo også mange andre muligheder lige i nærheden, fortæller hun.

Tæt samarbejde

Når Lene Haslund sammenligner med sin egen hjemby Køge, hvor hun også har været hotelchef, er der både ligheder og forskelle.

- Roskilde er selvfølgelig betydeligt større og har en hel anden tilstrømning af internationale turister pga. de store seværdigheder.

- Men det gode lokale samarbejde gennem tætte netværk findes begge steder, hvor man slås for at få en god udvikling i sin by.

I Roskilde er Lene Haslund allerede involveret omkring fodboldklubben FC Roskilde. Samtidig har hun også fået et fint forhold til sine kolleger på Hotel Comwell og Hotel Scandic.

- Jeg synes, det er godt, at vi kan arbejde sammen. Det bliver kun til fordel for Roskilde og alle de gæster, der kommer til byen, mener hun.

tk Blå bog

Navn Lene Haslund.

Født 1969 i Vejle

Som 20-årig startede hun med at være hotelreceptionist på SAS Falkonér på Frederiksberg.

Senere har hun haft forskellige job i hotelbranchen, bl.a. på Arne Jakobsens Royal Hotel ved hovedbanegården og Hotel Niels Juel ved Køge Havn.

For to år siden kom hun til Zleep-kædens hotel i Ballerup.

1. august kom hun til Prindsen (Zleep Hotel Roskilde), da den hidtidige leder her blev forfremmet i kæden.

Bor privat med ægtemand og to store børn i Hastrup syd for Køge.

Hotel Prindsen

Navnet er i dag Zleep Hotel - Roskilde.

Ejendommens ejer er firmaet Nordicon.

Zleep-kæden overtog hotellet i 2015 og har derefter foretaget en del moderniseringer.

Restauranten drives af Martin Mikkelsen sammen med hustruen Malene og en partner under navnet 'Café-Brasserie Florentz'.

Hotellet har nu 75 dobbeltværelser, som efterhånden skal sættes i stand.

Her er i alt 20 ansatte til at passe receptionen og sørge for rengøring, hvortil Zleep foretrækker at have egne ansatte for at få arbejdet udført stabilt og effektivt.

Prindsens historie går tilbage i 1700-tallet, da det åbnede som kongelig priviligeret gæstgivergård i Algade.

Midt i 1800-tallet hed væretn kaptajn Sveistrup, der gjorde stedet kendt for 'den raske opvartning med gode spise- og drikkevarer'.

I slutningen af 1800-talllet blev de gamle bygninger revet ned, og den nuværende bygning i karakteristisk 'lagkagestil' blev opført i tre etager, tegnet af Det kongelige Teaters arkitekt, Ole Pedersen.

I 1980 blev den gamle bygning fredet, og siden er nordfløjen kommet på, så hotellet nu omfatter fire bygninger omkring en gård.

Den berømte 'Guldaldersal' i østfløjen ud mod Rosenhavestræde, blev gennemgriebende retaureret i år 2.000, bl.a. med støtte af AP Møller-fonden.