Naboer tromlet af kommunen

Roskilde Avis Paperboy - 20. august 2019 kl. 19:58 Af Anette GundlachFoto: Jens Wollesen

Mandag aften var Rådhuset kantine fyldt til bristepunktet, og flere af de mere end 200 fremmødte måtte nøjes med at stå op, da kommunen indbød til borgermøde om den gamle højskolegrund i Himmelev.

Stemningen var ikke ligefrem munter blandt mange af de fremmødte. De var godt trætte af, at kommunen igen og igen hiver fat i lokalplanen og forsøger at få indført, at der må bygges højere huse og med mere byggeprocent, end der står i den nuværende lokalplan.

- Nu står vi her så for tredje gang. I må ikke fortænke os beboere i, at vi sidder tilbage med en fornemmelse af, at vi står over for en form for magtanvendelse fra kommunens side. I tænker nok, at hvis I fortsætter mange gange nok, så bliver beboerne nok trætte og møre, sagde nabo til højskolegrunden i mange år, Erik Lorentzen og fortsatte:

- Det gør vi nok ikke. Men det skaber faktisk noget bitterhed. Og jeg vil gøre det meget klart, at hvis I vil undgå dyb splittelse, så skal I begynde at lytte til os også.

Ret til at planlægge

Andre mente, at det var på tide, at der blev gjort noget i området og bygningerne, der er forfaldet i så mange år.

Kommunens byplanchef Vilfred Hvid forklarede de mange protesterende, at det var en planlæggers ret at trække lokalplanen op ad skuffen, specielt, når man kan se, at den nuværende har eksisteret i 12 år, uden at der er sket en "hujende fis" på området.

Han slog flere gange fast, at man fra kommunens side stadig ikke var kommet nogen vegne med området, men at man nu skulle se, om det hele skulle sættes i proces.

Aftalt spil

Flere af de fremmødte spurgte ind til, om der var indgået en forhåndsaftale med de nye ejere af grunden, om at byggeprocenten skulle øges fra 25 til 34 procent.

Flere gav udtryk for, at de fandt det mistænkeligt, at TAG Houlding, der er en lokal virksomhed, der er ejet af noget af BR-familien, i første omgang sagde, at de ikke ville have lavet ændringer i lokalplanen. Hvilket skete for omkring halvandet år siden.

Kort efter var der allerede forhandlinger med kommunen om byggeprocenter og højden af husene i området.

Borgmester Tomas Breddam, der er tidligere Plan- og Teknikudvalgsformand, som har haft dette område under sig i de seneste år, tilbageviste påstandene om aftalt spil flere gange.

Højskolen forfalder

Den gamle højskolebygning på området, der har en lang historisk betydning, siden den stod færdig i 2017, er i de seneste 10 år forfaldet kraftigt.

Blandt andet fordi den har stået uden tag og presenning og med smadrede ruder. Flere spurgte derfor til, hvad man egentlig har planlagt at gøre med bygningen, og hvad den skal bruges til.

Vilfred Hvid forklarede, at der indtil videre intet var besluttet med renoveringen af den historiske bygning, da aftalerne om lokalplanen først skal på plads. Det er de nye ejere, der står for at sætte bygningen i stand igen.

Ny lokalplan

Foreløbigt har kommunen og den nye ejer forhandlet sig frem til et kompromis. Her bliver bygget fire punkthuse på fire etager i en højde på 12,80 meter. Det er en etage højere end, der må bygges i dag og 80 centimeter højere.

Det betyder så også, at punkthusene bliver højere end højskolebygningen, hvilket de ikke må i den nuværende plan. Terrassehuse og punkthuse bliver trukket tilbage på grunden i forhold til den nuværende plan. Hvilket betyder, at det grønne område, som alle må benytte, bliver større end i dag.

Meget af parkeringen kommer til at ligge under jorden, hvilket også giver masser af grønt.

Flere af de fremmødte var nervøse for den øgede trafik i området, der i forvejen er plaget af mange biler på skolevejene.

Formand for Plan-og teknikudvalget Daniel Prehn forsøgte at berolige de fremmødte med, at kommunen ville tage hånd om trafikken, hvis lokalplanen blev til noget.

Ubesvarede spørgsmål

Mødet var sat til at vare halvanden time, men da tiden var gået, stod mange stadig tilbage med ubesvarede spørgsmål. Enten fordi de ikke havde fået lov til at stille dem, eller fordi de intet svar havde fået.

Der blev opfordret til at forlænge mødet, men det kunne ifølge Tomas Breddam ikke lade sig gøre. Han bad folk om at skrive til ham, hvis de gerne ville spørge om mere. Det kan man gøre på borgmester@roskilde.dk.

Forvaltningen skal nu forelægge sagen for Roskildes politikere, der skal beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen.

Til den tid kommer der høringer og borgermøder igen.

