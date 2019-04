Se billedserie Ægteparret Sophia Nohr og Anders Emil Jensen er to af de fem musikere i opcommingbandet Nohrland. De står bag musikken til filmen mødregruppen. Musikken er indspillet i deres hjem i Jyllinge. Foto: Kenn Thomsen

Musikvideo og billedserie: Lokalt band opdaget ved et tilfælde

Roskilde Avis - 10. april 2019
Af Anette Gundlach

Det er lige det. Det er lige den slags musik, jeg har ledt efter, jeg kunne bare ikke forklare, hvad det var, jeg ledte efter, sagde instruktør Charlotte Sachs Bostrup, da hun hørte det lokale band Norhlands musik.

Instruktøren havde ledt med lys og lygte efter musikken til sin nye film, havde lyttet til adskillige bands. Men intet passede rigtigt ind, før hun lyttede til Nohrlands demo, som de lige havde optaget hjemme i parret Sophia Nohr og Anders Emil Jensen stue i Jyllinge.

Lige præcis der i den lyse stue, som er pyntet med kontrabas, klaver og guitar møder Roskilde Avis parret på en solskinsrig eftermiddag med kik til den funklende blå fjord.

Parret er sammen med Kasper Søderlund, Jens Vestermark og Jørgen Dickmeiss musikerne bag Nordland.

Bandet blev dannet for to år siden, efter at Sophie havde søgt musikere, der havde lyst til at spille musik i den i Danmark noget sjældne bluegrass genre.

I mellemtiden har bandet hygget med stille og roligt at skrive deres egne melodier og tekster, øvet og været ude og spille forskellige steder.

Men efter instruktøren til deres store overraskelse var vild med dem på grund af teksternes dybde og den autentiske musik i det hele taget, har de pludselig fået travlt.

Overraskelse

De har endelig fået indspillet titelnummeret, så det er klar til radiobrug, og snart skal de til at indspille et soundtrack til filmen, når nu det hele er begyndt at køre for dem.

Bandet spillede til filmens gallapremiere, og her fik de at vide, at der aldrig var blevet klappet så meget af et band ved en premiere før, som af dem, fortæller Sophia.

Om ikke så lang tid kommer man til at høre mere til gruppen, da deres filmmusik har fået flere til at åbne øjnene for dem.

Men det er stadig tophemmeligt, hvad det drejer sig om, siger Sophia, der tydeligvis er glad for, hvad fremtiden bringer.

X-factor og grandprix

Hvis man tænker, der er noget bekendt ved Sophia, så er det måske fordi, man har set X-factor i 2015, hvor Lina Rafn hjalp hende på vej.

Året efter stillede hun op i melodigrandprix.

Sophia har gået på rytmisk center og er uddannet socialrådgiver. I jobbet forsøger hun blandt andet at inspirere unge gennem musikken.

Anders Emil Jensen er uddannet på musikkonservatoriet og har taget en kandidat i musik.

Han spiller i flere bands, hvor de spiller jazz og covernumre, han spiller blandt andet i jazzkollektivet.

Til daglig er han musikalsk leder på Gørlev Idrætsefterskole, hvor han lærer unge om musik.

Musik giver rygrad

Musik fylder meget i det unge pars hverdag. Tonerne giver ro og fordybelse, og så giver musikken rygrad og mod til at gå videre, siger Anders.

Han forklarer, at musikken så også kan føre til noget helt uventet og fantastisk som en film, hvis man sørger for at være mange steder og er heldig at være på rette sted på rette tidspunkt.

Man kan høre Nohrland ved et åbent hus arrangement søndag 19. Maj kl. 13 på Nordmarksvej 8 i Jyllinge. Tilmelding hos Robinhus.