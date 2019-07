Mette Gjerskov er meget tilfreds med sin valgkamp i Roskilde og de nye opgaver, som hun nu får i Folketinget. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Mette G. ud af skammekrogen - Glad for opgaver i Folketinget

Roskilde Avis Paperboy - 03. juli 2019 kl. 15:54 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov er kommet ud af skammekrogen med de nye opgaver, som hun efter valget har fået i gruppen som miljøordfører og ordfører for at gå gennemført FN's verdensmål for at redde klimaet.

- Jeg har fået netop de to poster, som jeg bad om. Begge er områder brænder jeg for, og hvor jeg tidligere har lagt en stor arbejdsindsats, hvilket nu bliver belønnet. Under valgkampen lovede jeg vælgerne i Roskilde-området at arbejde for en mere grøn fremtid, og det kan jeg nu leve op til.

Mette Gjerskov mener, at hun med disse opgaver kan videreføre et arbejde, som hun også tidligee var i gang med som fødevarminister.

Kystsikring i Jyllinge

Som en af sine første opgaver vil Mette Gjerskov igen tage fat på kystsikringen ved Jyllinge, hvor arbejdet med digerne blev afbrudt.

- Jeg har netop modtaget et brev fra Roskildes fungerende borgmester Poul Andersen, der sammen med Digelauget i Jylline Nordmark ønsker en lov, så kystsikringen kan laves færdig. Det skal jeg nu mødes med den nye miljøminister Lea Wermelin om.

- Min næste opgave bliver så at opbygge et stærkere samarbejde med Roskilde Byråd for at leve op til verdensmålene, som kommunen jo også har besluttet at deltage i kampagnen for.

Mette Gjerskov lægger ikke skjul på, at hun med disse arbejdsopgaver indenfor det højst prioriterede område for den nye regering og dens flertal nu på ny er inde i varmen. I den forrige periode mistede hun nemlig alle ordførerskaber, fordi hun mente, at partiet var gået for langt ved at stemme for 'burka-forbud' og andre stramninger:

- Jeg er blevet spurgt om, om udnævnelserne i dag som et tegn på, at jeg 'har udstået min straf'. Svaret er ja.

- Jeg har fået nøjagtig de opgaver, jeg havde bedt om - og mere til. Det kan jeg kun se som udtryk for, at jeg igen bliver honoreret efter evner og flid.

- Nu glæder jeg mig til at komme i gang med et konstruktivt arbejde, siger Mette Gjerskov.