Lufthavnsmad med fuld fart: Far og datter vendte fiasko til succes - bringer nu ældremad ud

Af Anette Gundlach

De færreste kender Cafe Heiss, der ligger i Roskilde Lufthavn. På lufthavnens hovedbygning ser man intet skilt om, at der ligger en cafe.

- Jeg tør slet ikke sætte noget op, for vi har allerede så travlt, siger den ene af de to indehavere 25-årige Monique Heiss.

Hun overtog cafeen sammen med far Brian for fem år siden.

Dengang var det nok at smørre 24 stykker smørrebrød om dagen.

:I dag ryger 240 stykker over disken, og de har dagens ret, buffet, catering, bryllupper og meget andet, siger en glad Monique.

Som noget nyt har hun søgt om og fået lov til at være en af de to udbydere, der sørger for mad til nogle af kommunens ældre.

Hun har nemlig den mission i livet, at de ældre skal have det godt, og det betyder, at de skal have frisk grønt hver eneste dag. Det samme skal kødet og fisken være, slår hun fast.

Maden til de ældre er den samme, som står på menuen som dagens ret.

Mad til min mor

I cafeen begyndte de allerede at lave mad til kommunens ældre tilbage i august 17. Eller faktisk lavede de kun mad til en enkelt i starten.

Det begyndte med, at en lokal spurgte, om ikke de kunne lave mad til hendes mor i cafeen og bringe det ud.

Det ville Monique gerne. Hun brænder for at hjælpe ældre, og det var da også midt i uddannelsen som social- og sundhedshjælper, at hendes far spurgte, om de skulle åbne cafe sammen.

- De ældre har ret til at få ordentlig mad, det har de helt sikker krav på, siger Monigue.

Rygtet om den gode mad spredte sig hurtigt blandt de ældre, og i dag bringer cafeen mad ud til 60 ældre. Selvom den nye aftale først går i gang fra september.

Hjem til lillemor og -far

I dag kan de ældre bruge deres fritvalgsbevis i Cafe Heiss.

Roskilde Avis har tidligere skrevet om, hvor svært det er at bruge fritvalgsbeviset, da det både kræver, at man henter underskrift og scanner det, selvom et af de ældres problemer er, at de ikke er mobile.

Det problem har Monique løst, hun tager selv hjem og hilser på de nye kunder, udfylder papirer og klarer alle teknikaliteterne.

Hun spørger, hvad deres livret er, så hun kan lave den på deres fødselsdag.

Hver dag kan de vælge mellem to retter, som de får dessert til.

- Det giver tryghed og glæde for dem, at jeg kommer på besøg, så de kan se, hvad jeg er for en, siger Monique, hvis mand, der også er selvstændig, indtil videre har bragt maden ud.

De pårørende kan hente en app, så de kan bestille, afbestille og ringe til Monique døgnet rundt. For de ældre skal have en ordentlig service og et godt liv, selvom de ikke kan komme så meget ud mere.

Til gengæld har hun haft flere af de ældre med familie til spisning i cafeen, så de igen kunne hilse på familien Heiss og se, hvordan der ser ud i lufthavnscafeen, hvor maden kommer fra.

Da Roskilde Avis er på besøg, får hun et hold pensionister på 18 til spisning sammen med alle de andre gæster.

Opvokset hos far kok

Far-Brian er uddannet kok og har i mange år arbejdet i Kastrup Lufthavn.

Monique er opvokset i sin fars køkken, hvor hun har lært det meste af, hvad hun ved om mad. Hun har altid været sikker på, at det ikke var køkkenvejen hun ville gå, da det er ligmed arbejde i mange af døgnets timer. Men det ændrede sig, da Brian kom med et forslag til hende.

Han var flere gange blevet spurgt, om cafeen i Roskilde Lufthavn ikke var noget for ham. Men det var det ikke, da ingen hidtil havde kunnet få den til at løbe rundt på en ordentlig måde.

For fem år siden ændrede det sig, da han spurgte Monigue, om hun ville være med. Hun sagde ja, og siden den dag er det gået fremad for cafeen, der tidligere blot sørgede for frokost til piloterne.

I dag er der ofte fuldt hus, fordi folk kommer udefra for at spise og se på de små fly, der lander og letter lige udenfor.

Cafe Heiss er blevet bedt om at byde på udbud af ældremad i flere andre kommuner.

