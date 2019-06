Det hidtidige projekt for et nyt stadion i Roskilde må ændres, så der bliver flere boliger, som kan betale for den uforudsete fordyrelse.

Lokalplan må ændres: Ekstra nye boliger skal redde det nye stadion

Roskilde Avis - 14. juni 2019 Af Torben Kristensen

Flere nye boliger og færre lokaler til erhverv er den nye og ændrede model, der skal redde Roskildes nye stadion i Rådmandshaven, hvor den forældede idrætspark i øjeblikket ligger.

Et flertal i byrådet er parat til at vælge denne udvej og må nu i samarbejde med byudvikler Hans-Bo Hyldig fra Svogerslev ændre i det hidtidige projekt, fordi de økonomiske forudsætninger for dette ikke længere holder.

Man havde først regnet med, at der ikke skulle betales moms, fordi det er et kommunalt-privat samarbejde, men trods OK fra kommunens juridiske rådgiver, viste det sig ikke at være rigtigt. Samtidig er der opstået fordyrende tekniske problemer på arealet, der ligger lige op af kommunens ældste fjernvarme-værk, som i sin tid blev fyret med olie.

Derfor bliver projektet betydeligt dyrere, og byrådet vil ikke bruge 30-40 mio. kroner ekstra på et stort stadion i Superliga-størrelse med 10.000 tilskuerpladser til et bundhold i 1. division, når man samtidig står foran at skulle spare helt op til 125 mio. kroner i næste års budget for 2020.

Private investorer

I den model, som man hidtil har arbejdet med, er det Hans-Bo Hyldig fra det store byggefirma FB-Gruppen og andre private investorer, der betaler for hele byggeriet. Kommunen skulle ikke betale noget, men stillede den attraktive grund tæt på Roskildes Bymidte til rådighed.

For at investorerne kunne få deres betydelige udlæg hjem igen blev stadion planlagt meget stort med plads til 10.000 tilskuere hele anlægget, der er drejet 90 grader i forhold til den nuværende idrætspark.

I de store tribuner og nærliggende bygninger skulle der være både omklædningsrum, sportscollege, hotel, boliger og erhvervslokaler til en lang række virksomheder. Huslejen herfra skulle give investorerne deres penge igen.

Boliger giver mere

Ungdomsboliger og alménnytige lejligheder indgår allerede i det hidtidige projekt.

Men hvis man nu udvider antallet af forskellige typer boliger, der altid vil give en sikker indtægt, kan investorerne også se idéen i at skyde ekstra penge ind i projektet.

Derfor er det den vej, som kommune og private bygherrer nu vil prøve at gå i fællesskab.

Men det vil også kræve en ny lokalplan, fordi der ændres meget i projektet i forhold til det, som foreløbigt er vedtaget. Hele processen med borgermøder, offentlig høring og godkendelse flere gange i byrådet må nødvendigvis gå om.

Ny dispensation

FC Roskildes hold, der på 'fallittens rand' her i foråret blev reddet fra nedrykning og og degradering, spiller allerede på en dispensation i 1. division, fordi man kunne henvise til, at et nyt stadion var på vej.

Når det nu bliver forsinket yderligere, må både kommunen og klubben søge om en ny dispensation.

Hvis det ikke lykkes, kan Roskildes bedste hold derfor i en periode blive tvunget til at afvikle sine hjemmekampe i en helt anden by. F.eks. i Slagelse, der fik et nyt stadion, men ikke længere har noget hold i toppen af dansk fodbold.

Eller hos naboerne i Køge, hvor den tidligere politiske Godfather Tommy Kamp (S) for nogle år siden tvang Herfølge og Køge til en fusion imod til gengæld at opføre et helt nyt stadion. Det står nu færdigt på samme sted, hvor hele to DM-titler blev hjemført i 1954 og 1975 på den historiske opvisningsbane.