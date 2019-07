Se billedserie Festivalen er et fantastisk ?brand? - eller på dansk varemærke - for Roskilde, er de lokale erhvervsfolk enige om. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Lokale erhvervsfolk: Festivalen er blevet Roskildes varemærke

Roskilde Avis Paperboy - 03. juli 2019 kl. 00:25 Af Torben Kristensen

- Festivalen er blevet Roskildes store varemærke. Den gør os kendt langt ud over landets grænser som en by, der samler unge fuld af festlig energi.

Sådan fortalte en række lokale erhvervsfolk, som Roskilde Avis mødte under en stor rundvisning på Dyrskuepladsen, arrangeret af Erhvervsforum.

En gang frygtede det lokale handels- og erhvervsliv nærmest, når alle disse 'farlige flippere' kom til byen. Men efter snart 50 år elsker de i dag, når Dyrskuepladsen i godt en uge hvert år bliver forvandlet til landets 4. største by - altså foran statsministerens hjemby Aalborg.

Over 100 lokale erhvervsfolk deltog i årets rundvisning, hvor de bl.a. fik en grundig indføring i sikkerheden på pladsen og mange af de andre forudsætninger, der skal til for at afvikle så stort et arrangement.

I baggrunden stod den tidligere Festival-formand Dan Hacke og smilede tilfreds. Han er nu pensionist og har travlt som erhvervskonsulent i foreningen Erhvervsforum.

Den nye direktør Lara Klingbeil, der samtidig er turistchef, gjorde ligeledes et udmærket indtryk. Hun holdt en kort og klar velkomsttale, der var helt blottet for tilløb til nogen former for langtrukkent ævl.

Stolt af vores by

En af deltagerne var terapeut og sundhedsforfatter Niels Honoré forklarede:

- Festivalen er blevet hele byens og noget, vi er meget stolte af, fordi så mange lokale folk er med til at få det hele til at lykkes ved at arbejde sammen i et stort fællesskab.

Peter Schwalbe fra Erhvervsakademi Sjælland på hjørnet af Sdr. Ringvej og Maglegårdsvej ser ligeledes Festivalen som et symbol på sin hjemby:

- Denne store fest udsender et meget positivt signal om Roskilde. Det har f.eks. betydning, når unge skal afgøre, hvor de vil tage en uddannelse. Festivalen er vores fyrtårn, for nu at bruge det udtryk.

Giver identitet

Lederen af spillestedet Gimle ved Helligkorsvej, Lars Sloth, forklarer, at Festivalen simpelthen giver Roskilde en stærk og tiltrækkende identitet.

- Den gør Roskilde til en af landets mest interessante byer, fordi den bygger videre på en stærk tradition med historie, kultur og handel. Netop de faktorer gjorde, at jeg i sin tid kom hertil.

- Samtidig er Festivalen et strålende eksempel på, hvad frivillige kan skabe i et frit fællesskab uden at skulle ligge under for nogen store koncerner. Festivalen er nu blevet en vigtig motor for handel og erhverv i nutidens Roskilde.

Den nye direktør i ejendomsselskabet Roskilde Fællesbageri, Henrik Vincents, var også på rundtur sammen med flere af sine medrbejdere.

- For mig signalerer det fest og ungdom, og det er vel heller ikke så dårligt, at Roskilde er kendt for det. Jeg er kommet her gennem mange år med stor fornøjelse.

Johnny Schäffer, der ejeren af Business House i Jernbanegade, som er er statsted for mange små nye virksomheder, var glad for, hvad han så.

- Festivalen giver vores by international gennemslagskraft. Det bedste er næsten, at dette store resultat er skabt af mange menneskers fælles indsats gennem årene. Derfor føler Roskilde også et ejerskab til Festivalen - og omvendt.

Skrivende drabschef

Ove Pedersen var i mange år drabschef på politigården i Skovbogade og fik tilnavnet 'Roskildes Wallander', opkaldt efter Mankels berømte detektiv i romanserien fra Ystad.

Nu er han selv ved at være færdig med en bog i samarbejde med Stine Bolther, tidligere stjerne-kriminalreporter på Ekstra Bladet.

- Festivalen har betydet så meget for både Roskilde og mig. Jeg har været med som frivillig herude i utallige år, undtaget i 1977, da jeg skulle giftes. Men jeg husker også 2000, da så ni unge døde på pladsen. Det var frygteligt, da jeg som politimand var med til at undersøge ulykken.

- Gennem mange år har jeg desuden været formand for Roskilde Roklub og hele kommunens sportsliv i RIU. Derfor kender jeg også den meget afgørende økonomiske betydning, som festivalen har for sporten og mange andre lokale foreninger, fortæller Ove Pedersen.