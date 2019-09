Send til din ven. X Artiklen: Løb med børnene fra Julemærkehjemmet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løb med børnene fra Julemærkehjemmet

Roskilde Avis Paperboy - 05. september 2019 kl. 00:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene fra Julemærkehjemmet Liljeborg rykker på søndag 7. september fra Baldersvej til Folkeparken, når de skal have dagens motion. Det gør de for at deltage i det første Julemærkeløb, hvor man kan være med til at støtte Julemærkehjemmet ved at løbe langt.

- Det er første gang vi prøver sådan et løb, siger Henrik Bøtkjær, der er forstander på Julemærkehjemmet Liljeborg.

- Løbet betyder meget for børnene, da de kommer til at løbe samme med andre, og hvis man deltager, er man med til at støtte os med en 10 for hver omgang man løber.

- Julemærke Fondens direktør Søren Ravn Jensen løber sammen med børnene den første runde for at sætte gang i løbet, og så håber jeg, at deltagerne giver den gas og løber en masse omgange.

Julemærkeløbet har en runde på cirka en kilometer. Formålet med løbet er, at støtte og skabe overskud til Julemærkehjemmet Liljeborg. For hver runde man løber, skal man betale 10 kroner i støtte, så man afgør selv, hvor meget man vil støtte med. Ud over rundepenge skal man betale 75 kroner i startpenge. Her får man et løbenummer, en sandwich og en halv liter vand. Tilmelding på bit.ly/julemaerkeloebet.

Der er tale om et familieløb. Hvis man ikke kan løbe, er det også helt i orden at gå.

Bag løbet står DGI, Roskilde Firma og Familieidræt, servicevirksomheden Compass Group Danmark og Julemærke Fonden.