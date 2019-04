Lindskov om højskole: Bevaring og udvikling går hånd i hånd

Lars Lindskov glæder sig over, at den gamle højskole kan bevares, og der bygges flere nye boliger på grunden ved Frederiksborgvej.

Roskilde Avis Paperboy - 14. april 2019 kl. 21:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem mere end 10 år har den tidligere højskole i Roskilde været genstand for debat. Bølgerne er gået højere end Roskilde Fjord på en stormfuld efterårsnat, men nu venter forhåbentlig nye og mere stille tider.

Med en ny ejer og projektudvikler er der på rekordtid skabt en fornuftig plan, der nu er på vej gennem det kommunale system.

Ud over renovering af den gamle højskolebygning er der også planer om at bygge en række huse med underjordisk parkering på grunden, der har en smuk beliggenhed, og som samtidig giver et vigtigt indtryk af Roskilde by på den af de vigtigste indfaldsveje.

Flere af de kritiske røster imod de nye planer for grunden fremhæver, at der hermed gives tilladelse til en samlet bebyggelsesprocent på 34 pct. mod tidligere kun 25. Men som jeg også har bemærket i en Facebook-debat, så er bygningsreglementets principper for opgørelse af bebyggelsesprocenter siden lokalplanens tilblivelse ændret fra normal 25 til 30 pct., plus diverse tillæg for garager, overdækninger mm.

Ikke meget drama

Så der er altså ikke meget drama i denne ændring, medmindre man har ønsker om at skabe drama, naturligvis.

I øvrigt bestemmer kommuneplanens generelle rammer, at tæt-lavt byggeri, f.eks. rækkehuse, må have en bebyggelsesprocent på 40, mens åben-lav, som parcelhuse, kan have en bebyggelsesprocent på 30. For etagebyggeri gælder en endnu højere bebyggelsesprocent.

Den nye plan for højskolegrunden er altså i tråd med de de ændringer, der sket både i bygningsreglement og kommuneplanen, siden den gamle lokalplan for området i sin tid blev formuleret og vedtaget. Derfor er der heller ikke meget drama i den nye plan på dette punkt.

Punkthusene på grunden ændres nu fra 3 etager til 4 etager. Er dét så ikke et problem?

Nej, for punkthusenes er placering så langt fra naboskel, at de ikke generer for ind- og udsyn hos naboerne. De giver heller ikke anledning til skygger på nabomatriklerne.

Parkering for punkthusenes beboere sker primært i kælderen.

Med denne ændrede udformning af punkthusene bliver der skabt bedre plads til et større parkrum og grønne arealer i udstykningen.

Som jeg forstår processen mellem bygherren og kommunen, er det nu kun nogle få sidste knaster i området omkring terrassehusene ned mod Frederiksborgvej, der skal klares, før den samlede plan kan vedtages politisk i byrådet.

Fra konservativ side ser vi frem til det, så vi også på dette område i vores fantastiske kommune snart kan tilbyde gode boliger til de borgere, der ønsker at bo her.

Bæredygtig løsning

Roskilde Kommune bør gå foran i de grønne krav til byggeriet, der står for ca. en tredjedel af co2-udledningen i Danmark.

Derfor undrer det mig, at Roskildes regeringsparti Socialdemokratiet og de andre på rød stue ikke vil imødekomme bygherrens forslag om at pille den gamle bygning ned sten for sten for herefter at genopføre den i sin originale form med de gamle mursten, omkring et indvendigt mere tidssvarende design konstruktionsmæssigt.

Set udvendigt fra vil den gamle højskole dermed stadig fremstå i den oprindelige skikkelse. Men en sådan løsning er mere bæredygtig, både når det gælder energi og indeklima.

Men nuvel, det må socialdemokraterne så forklare på et andet tidspunkt.

Lige nu er det vigtigste er, at en bygherre finder det attraktivt at investere i Roskilde Kommune - og nu skaber et område med spændende boliger, hvor bevaring og udvikling går hånd i hånd.

Tak for dét!

Lars Lindskov (K)

byrådsmedlem og formand for Erhvervsudvalget.