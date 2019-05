Kommune saboterer lokale folketingskandidater: Fejl i personlige stemmer

- Det er fint nok, at de prøver at gøre noget ved sagen, men skaden er allerede sket. Nogle folk brevstemmer jo, fordi de skal ud af landet, siger Lars-Christian Brask.

Henning Strange fra Roskilde Kommune lover at råde bod på sagen ved at lade folk stemme endnu en gang, hvis de har fået at vide, at de ikke kunne stemme personligt.

For ham kan det dreje sig om, at han kun mangler omkring 18 stemmer. Derfor betyder hver enkelt personlige stemme noget.

- Det er eddermame ærgerligt, at de får forkerte oplysninger. Det går ud over alle Roskildes kandidater på landsplan, de risikerer alle at få færre personlige stemmer end de skulle have haft, siger Lars-Christian Brask.

Moren fik at vide, at hun kun kunne stemme på et parti og ikke personligt til folketingsvalget, fordi kandidatlisten endnu ikke er offentliggjort.

En af dem har skrevet til politikeren, at hendes mor på 85 fik besøg af to valgtilforordnede, fordi hun ikke er så mobil i øjeblikket.

De har fortalt, at de har fået at vide, at de ikke kunne stemme personligt på ham, men kun på et parti.

Kan ikke udelukke fejl

Kommunens juridiske konsulent Henning Strange fortæller til Roskilde Avis, at han ikke kan udelukke, at der er sket en fejl, men at kommunen forsøger at råde bod på det ved at informere folk om, at de kan brevstemme igen, og ved at tage ud til folk, der har fået at vide, at de ikke kunne stemme personligt.

Han har forhørt sig hos ledelsen på borgerservice. Her siger man, at deres 50 valgtilforordnede er blevet informeret om, at man kan stemme personligt ved Folketingsvalget, også selvom kandidatlisten ikke er ude endnu.

Man skal bare skrive navn og parti på stemmesedlen.

Men derfor kan der alligevel være sket en fejl nogle steder, konkluderer han.

Mandag morgen har 4183 personer brevstemt i Roskilde. Det er langt flere end normalt, oplyser Henning Strange.