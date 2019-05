Grafik: Bente Johansen

Kommentar: Tænk globalt og stem lokalt

Roskilde Avis Paperboy - 14. maj 2019 kl. 00:45 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

EN KLIMA-KARAVANE kommer for første gang til Roskilde på lørdag og gør holdt på Stændertorvet. Her byder det radikale medlem af byrådet Jeppe Trolle velkommen. Besøget er et led i et fremstød i 48 danske byer for at gøre opmærksom på, at nu skal der altså gøres noget ved klimaet, før det bliver for sent.

Senere kommer karavanen til Roskilde fem gange mere, og hver gang er der lokale indlæg samt udstillinger og bidrag fra folk eller firmaer, der rent faktisk gør noget for at stoppe klima-forværringen.

IDEEN ER SÅ GOD, at Roskilde Avis i fællesskab med kommunen, Erhvervsforum og Danske Bank er gået med i kampagnen for at støtte udbredelsen af dette vigtige budskab. Vi står med et globalt problem som klima-forandring, der truer livet på vores klode. Kun USA's præsident Trump og nogle småtosser rundt omkringt har ikke opdaget det.

Derfor er det ekstra vigtigt ikke at gøre sagen alt for abstrakt eller verdensfjern. Tværtimod gælder det om at præsentere problemerne både konkret og lokal med sloganet 'Alletiders Roskilde - for klimamålene'.

VI KAN GØRE NOGET LIGE HER, hvor vi nu er, fordi klima-sagen har den store fordel, at på det område kan alle bidrage. Lige fra enkeltpersoner - til nye opfindere og store firmaer.

I den kommende tid vil Roskilde Avis gerne fortælle om nogle af dem, der i vores område gør en indsats for at forbedre situationen. Det kan være familier, nye firmaer - eller et kæmpeforetagende som forbrændingsanlægget ARGO (tidligere KARA) med det banebrydende energitårn i den østlige del af byen.

UNDER DEN IGANGVÆRENDE VALGKAMP, der jo foregår til både EU-parlament og Folketinget, bør klima og miljø også spille en hovedrolle. Det er de fleste vælgere også enige i det.

Så må vi se, om denne prioritering kan fastholdes, når debatten bliver ophedet om andre emner. Eksempelvis forfølgelse af bestemte befolkningsgrupper, der gøres til syndebukke, sådan som det også skete i 1930'ernes Nazi-Tyskland, hvor det endte med drab på millioner af jøder og andre i gaskamre.

PROBLEMET ER INTERNATIONALT, så derfor skal EU efter min opfattelse spille en langt større rolle i indsatsen for et bedre klima. Når man laver fælles regler, der gælder for hele Europa, må det være den bedste måde til f.eks. at stoppe kulafbrænding, der udleder store mængder CO2 i atmosfæren.

Europæiske standarder for brug af gift- eller tilsætningsstoffer er også i alles interesser, så vi kan undgå en 'konkurrence-forvridning', hvor nogen får fordele ud af at snyde og svine.

DET DANSKE FOLKETING har også mange muligheder for at lave love og regler, der forbedrer miljøet.

Her skal vælgerne også holde øje med, hvad de forskellige partier siger og gør.

FOR ROSKILDE-OMRÅDET er det samtidig afgørende denne gang at få valgt lokale folketings-medlemmer, der virkelig kan forsvare byens interesser på en lang række områder.

I øjeblikket handler det ikke mindst om en ordentlig økonomi i kommunerne, så der er råd til gode børneinstitutioner, skoler, plejehjem osv.

UDDANNELSERNE ER DER SPARET RIGELIGT PÅ, og det kan mærkes meget negativt i en stor uddannelsesby som Roskilde.

Her har vi også brug for bedre trafik-forbindelser med motorvej til Ringsted samt Køge, plus gode togforbindelser både til København og hele den vestlige del af landet.

FREMTIDEN FOR ROSKILDE SYGEHUS, under demokratisk ledelse, er et andet stort spørgsmål ved dette valg, som vælgerne må vurdere.

Af alle disse grunde vil Roskilde Avis opfordre til at stemme på en kandidat fra vores område. En solid lokal repræsentation i det kommende folketing på Christiansborg, sikrer bedst Roskildes interesser på de vigtige områder, lige fra klima til trafik.

Derfor er det et rammende slogan at sige:

TÆNK GLOBALT OG STEM LOKALT.