Kommentar: Roskildensernes Tour

Roskilde Avis - 04. september 2019 Af redaktør Torben Kristensen

ROSKILDE KOMMUNE ANGRIBES i øjeblikket heftigt for at indgå hemmelige aftaler og lave 'rævestreger' med entreprenører om nye byggerier eller med andre kommuner om at give plads til institutioner for psykisk syge.

Selv om enkelte elementer i kommunen ser sammensværgelser og aftalt spil mange steder, kan de nok ikke komme med den slags beskyldninger, når det gælder forberedelserne til den lokale Tour-start 3. juli 2021.

HEN VED 100 REPRÆSENTANTER for det omfattende forenings- og erhvervsliv plus andre lokale aktører var for en uge siden samlet til et stort møde på rådhuset for at komme med nogle af deres idéer om, hvordan byen nu bedst muligt kan gennemføre den største begivenhed i historien.

Hvis man af og til kan kritisere kommunen for at være for lukket, så er der i hvert fald i denne sag grund til at rose politikere og topembedsmænd, for at de her vælger den helt rigtige fremgangsmåde:

TOUR STARTEN I ROSKILDE SKAL VÆRE EN FEST for hele byen, hvor borgerne deltager i så stort omfang som over hovedet muligt. Det er den bedste metode, hvis det skal blive en succes - men også den eneste.

Fremmødet til det første forberedelses-møde viste da også, at mange 'lokale ildsjæle' og ansvarlige ledere udmærket er klar over, at de med denne enorme begivenhed har fået foræret en meget stor chance for at udrette noget indenfor deres eget arbejdsområde - og for vores by.

HOVEDMANDEN bag Tour-starten i Danmark, der er samlet i organisationen 'Grand Départ Danemark 2021', Alex Pedersen leverede et blændende oplæg om Roskildes muligheder.

Her kunne man tydelig mærke, at Alex er gammel verdensmester i cykling og samtidig forhenværende chef på en avis. Han og de andre initiativtagere har måttet arbejde i årevis, før de fik overbevist den store Tour-chef Christian Prudhomme, om at det er muligt at starte i Danmark.

ALEX VAR EKSEMPELSVIS KLOG NOK til på mødet at indrømme den idiotiske fejl, om at der skulle være 3,5 mia. tv-seere til Tour-transmissionerne - når det rigtige tal faktisk kun er 2,5 mia.

Under alle omstændigheder er det jo astronomiske tal, og hvis flosklen om at få 'Roskilde på verdenskortet' nogen sinde har været rigtigt, er det faktisk nu.

ROSKILDE KOMMUNE HAR AFSAT 5 mio. kroner til udgifter ved Tour-starten - med mulighed for at forhøje beløbet til 15, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hvis man vil sætte dette beløb i relief, skal man huske, at Roskildes udgifter til at få anbragt børn og unge på døgninstitutioner udenfor hjemmet alene i den første del af 2019 uventet er vokset med 25 mio.

SELVFGØLGELIG HAR DE TO TAL umiddelbart intet med hinanden at gøre. Men hvis Roskilde formår at gennemføre en vellykket start på sin Tour-etape, vil det være den bedste turist-reklame, vi nogensinde kan få.

I mange år frem kan de skabe ganske betydelige ekstra indtægter, så der samtidig bedre bliver råd til at hjælpe disse ramte medborgere, som vi under alle omstændigheder har pligt til at gøre noget for.

NÅR VI SELV KOMMER TIL UDLANDET, bliver vi ikke mindst glade, når den lokale befolkning er venlig og tager godt imod os som gæster.

Den samme metode gælder selvfølgelig også her, når vi kan se frem til, at 100.000 ekstra mennesker kommer til byen - samme dag som festivalen slutter det år.

Alene derfor kan en så gigantisk opgave kun lykkes, når alle de medvirkende sørger for, at det også bliver:

ROSKILDENSERNES TOUR.