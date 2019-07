I generationer har Roskilde ligget på hovedfærdselsåren tværs gennem landet. Den position gælder det nu om at generobre. (Arkivfoto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Roskilde tilbage på hovedsporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Roskilde tilbage på hovedsporet

Roskilde Avis Paperboy - 22. juli 2019 kl. 08:20 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NÅR DEN DANSKE EVENTYRDIGTER H.C Andersen drog rundt i fædrelandet, kom han ofte gennem Roskilde. Alle andre ruter var utænkelige, når han f.eks. skulle fra fødebyen Odense til Kongens København. Først foregik det med hestetrukken postvogn , og så overnattede han på Postgården i Skomagergade.

Efter at den første jernbane fra Roskilde til København åbnede i 1847, rejste han med den - ikke mindst da linjen få år senere blev forlænget til helt Korsør, hvorfra man så skulle med færge til Fyn.

ROSKILDES CENTRALE PLACERING indgik ligefrem i sproget. Udtrykket 'stå af i Roskilde' betyder afbrudt samleje, før folk var kommet alt for langt i kærligheds-akten.

Senere fik det danske herrelandshold i håndbold sit eget specielle 'Roskilde-syndrom'. Det betød, at mange af spillerne allerede var godt overrislede her, når de rejste med nattoget 'Neptun' til Berlin for at spille mod Øst- og Vesttyskland.

I OVER 150 ÅR lå Roskilde på jernbanens hovedakse tværs gennem landet, og det gav grundlag for en helt industri med slagterier og garverier plus mange andre fordele.

Men i 2010 vedtog Folketinget en helt ny alternativ linje direkte fra København til Ringsted - udenom domkirkebyen.

KUN ÈT FOLKETINGSMEDLEM stemte faktisk imod dengang og ønskede i stedet en udbygning gennem Roskilde, nemlig det lokale medlem Mette Gjerskov (S).

Måske er det interessant at huske på, når man nu ser kritik fra adskillige sider af, at flere fjerntog nu ikke mere kommer denne vej, så passagererne kan komme på eller 'stå af i Roskilde'.

MEN HELT OVERORDNET er det nok meget fornuftigt med to alternative ruter på en del af strækningen fra hovedstaden til den vestlige del af landet og syd på mod Tyskland.

Så er det da slut med, at en eller anden smart haveejer i Viby, Borup eller Hedehusene kan spærre togtrafikken gennem landet i flere timer ved at save et træ ned over de elektriske køreledninger.

LIGE NU SLÅS ROSKILDE for at bevare flest mulige af de eksisterende fjerntog til den vestlige del af landet. Det er en vigtig kamp, og her er det selvfølgelig nødvendigt at finde allierede i Høje-Taastrup og andre steder.

Men den nye bane Kbh.-Ringsted er jo kommet for at blive, og derfor er det en bedre strategi at sætte sig nye og mere offensive mål fremfor at kæmpe mod noget mere eller mindre uundgåeligt.

EN KATTEGAT-FORBINDELSE, der går direkte fra København til Aarhus over Roskilde, Holbæk, Kalundborg og Samsø, har allerede flere gange været fremme.

Den må Roskilde nu satse langt mere på sammen med de mange allierede, der vil være til dette projekt, som gavner hele Nordvestsjælland samt Midt og Nordjylland.

DEN NYE REGERING HAR PROKLAMERET, at den vil sætte meget høje miljø-mål med en kraftig nedsættelse af CO-udledningen.

Hvis den mener noget alvorligt med det, er en Kattegat-forbindelse, der prioriterer toget højt, et meget stort og vigtigt bidrag til mindre forurening, sammenlignet med mange andre investeringer.

REJSETIDEN VIL BLIVE LANGT KORTERE mellem landets to største byer, hvor togene selvfølgelig skal køre på el.

Samtidig vil udledningen fra diesel-lastbiler og mange andre køretøjer blive langt mindre, når en stor del af dem kan spare den lange omvej over Fyn og Trekants-området, hvor motorvejene i øvrigt allerede er overbelastede og alligevel skal udbygges for at klare trafikken.

AF ALLE DISSE GODE GRUNDE vil Kattegat-forbindelsen være en rigtig fornuftig idé.

Så gør det selvfølelig heller ikke noget, at projektet vil genindføre de naturlige og fornuftige tilstande fra H. C. Andersens og det togrejsende håndboldlandsholds tid med:

ROSKILDE TILBAGE PÅ HOVEDSPORET.