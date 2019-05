Roskilde kommune kan finde mange andre gode steder til kunsterne, der hidtil har holdt til i Farver Hammers Gård. F.eks. på det gamle rådhus, hvor nyrestaurerede lokaler har stået tomme i flere år. (Foto: Jan Partoft) Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Fornuftigt farvel fra Farver Hammer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Fornuftigt farvel fra Farver Hammer

Roskilde Avis Paperboy - 21. maj 2019 kl. 00:47 Af redaktør Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NYHEDEN I ROSKILDE AVIS. også på hjemmesiden og Facebook-udgaven, om at kommunen nu vil sælge Farver Hammers Gård på hjørnet af Skomaergade og Ringstedgade, gav mange reaktioner blandt læserne.

I dette hus har kunsthåndværkere samlet i Jeppe Art gennem mange år solgt deres varer i butikken, mens forskellige kunstnere har vist deres værker i udstillingslokalerne ud til Ringstedgade.

MANGE BEKLAGER, at de nu ikke længere får mulighed for at købe fine ting her og synes, det er synd for kunsthåndværkerne, når de nu skal væk fra dette sted.

I stedet foreslår flere, at kommunen bare kan spare et andet sted. Men det er jo netop problemet.

LIGE NU ER ROSKILDE i gang med en kæmpemæssig spareplan, så der skal fjernes udgifter for over 100 mio. i kommunens budget for næste år i 2020. Byrådets forskellige udvalg diskuterer , hvordan de kan nå sparemålene indenfor deres områder.

Besparelserne rammer sikkert hårdt på vigtige områder som f.eks. børn, skoler og ældre. Virkningerne vil kunne mærkes af alle brugerne - og mange af kommunens ansatte, hvoraf en del nu også risikerer at miste deres job.

DEN STORE SPAREPLAN virker umiddelbart både forhastet og overdrevet. I lighed med andre kommuner kender Roskilde nemlig endnu ikke de nøjagtige forudsætninger, når næste års budget skal endeligt vedtages til oktober.

I mellemtiden har landet måske en anden regering, der ser anderledes på de årlige besparelser med 2 pct. til det såkaldte 'omprioriterings-bidrag'. Der mangler også en ny aftale mellem stat og kommuner om økonomien næste år.

NÅR DE OMFATTENDE BESPARELSER alligevel behandles allerede nu i Roskildes forskellige udvalg, må forklaringen være politisk.

Umiddelbart ligner det et forsøg på at tage hele skraldet på én gang, fordi protesterne sikkert ville blive lige så store, selv om man kun havde sparet det halve.

HVIS DET SÅ TIL SOMMER viser sig, at der nok alligevel ikke er brug for så store besparelser, kan man altid sløjfe nogle af dem igen.

Så kan det til den tid for mange udlægges som en forbedring, selv om det måske i virkeligheden bare er en halvering af de planlagte nedskæringerne - så den anden halvdel altså stadig er tilbage.

MIDT I SPARETIDEN ER DET KUN RIMELIGT, at kommunen ser på, om man bruger sine mange forskellige lokaler og bygninger bedst muligt og kan spare noget på området.

Det er jo bedre end at skære ned på service overfor borgerne og de ansattes arbejdsforhold eller job.

FARVER HAMMERS GÅRD ligge lige ved Roskildes stærkt befærdede gågade. Derfor er det oplagt, at private vil købe bygningen for at åbne en ny forretning på stedet. Til gengæld kunne Jeppe-kunsterne så rykke ind i de tomme lokaler på det gamle rådhus ved Stændertorvet.

Her har kommunen brugt millioner på at istandsætte et flot lokale, hvor der skulle være spisested. Men hverken private restauratører eller et socialøkonomisk initiativ har kunnet bruge det.

700.000 OM ÅRET koster det kommunen at have de fine lokaler stående tomme, hvilket også belaster økonomien i Byens Hus. Hvis kunstnerne nu rykker ind her, bliver alle lokaler brugt bedre, og de får i hvert fald ikke en dårligere placering, mens kommunen også sparer penge.

På den måde kan sådan en flytning for alle parter blive et:

FORNUFTIGT FARVEL FRA FARVER HAMMER