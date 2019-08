Kommentar: Festlige Roskilde

Roskilde var i den forløbne weekend fyldt med musik, dans, sang og mange andre oplevelser, der samlede titusinder af deltagere rundt om i kommunen. (Foto: Anette Gundlach)

Roskilde Avis - 21. august 2019
Af redaktør Torben Kristensen

SOMMERFERIEN ER GODT OVERSTÅET, og roskildenserne har nu for alvor taget fat igen, efter at mange holdt ferie oven på byens allerstørste begivenhed, festivalen i starten af juli. Arbejdspladserne kører atter for fuld tryk, og de tusinder af unge under uddannelse præger på ny gadebilledet.

Her på redaktionen mærker vi det meget tydeligt med alle de foreninger, sportsklubber, aftenskoler osv., der har taget hul på den nye sæson. På avisens specialsider om 'aktiv fritid' præsenterer de et stort antal aktiviteter, som kommunens aktive borgere kan dyrke i den kommende tid.

BYENS PULS SLOG FOR ALVOR til i den netop overståede weekend med et 'overflødigheds-horn' af store og interessante arrangementer, hvor der var lidt for enhver smag.

Selv om de af og til måtte lide lidt under regndråberne, havde titusinder af mennesker nogle gode oplevelser, som i høj grad er med til at skabe en vigtig lokal livskvalitet.

JYLLINGE HOLDT FESTIVAL i hele tre dage med et flot program, hvor der var underholdning med mange former for musik samt andre indslag, plus vådt og tørt til ganen. Men det, der gør størst indtryk, er lokalsamfundets evne til at udrette noget og skabe sådanne begivenheder. Op mod 200 frivillige har stået for arrangementet, og langt flere bakker op.

Her viser Jyllinge en imponerende styrke, der også lover godt, når andre opgaver skal klares i det lokale område. Arrangørerne kan trække på gode traditioner med tråde tilbage til de berømte 'åle-fester' i 70'erne og 80'erne, da den gamle fiskerby demonstrerede, hvad ihærdige frivillige kan udrette og skabe.

I DEN MODSATTE ENDE AF KOMMUNEN var der stort flyveshow på Roskilde Lufthavn ved Skalstrup, og det havde ligeledes tiltrukket mange mennesker. Nørder i flyvningens historie kunne her fornøje sig med et stort udvalg af gamle og yngre maskiner. F.eks. fra 1. verdenskrig hvor Frankrigs store flyveres Charles Eugene Nungesser og tyskernes berømte 'røde baron', Manfred von Richthofen, skød modstanderne ned på stribe.

Årets helt store attraktion var den berømte amerikanske bombemaskine B-17 Flying Fortress ('Flyvende Fæstning'), som under 2. verdenskrig var med til at sønderbombe Berlin og andre tyske storbyer. De heltemodige piloter og maskingeværskytter fra den tid var jo klar til at give deres liv for at sikre vores frihed og gode liv i dag ved at smadre og tvinge den nazistiske krigsmaskine til overgivelse.

NEDE VED ROSKILDE HAVN blev Vikingeskibsmuseets 50 års fødselsdag markeret sammen med det traditionelle spillemands-stævne, der nu er blevet en fælles fest for folkemusik og -dans. Det var en både fin og meget passende kombination.

Men jeg synes nu fortsat, det er ærgerligt, at man lod det nuværende vikingeskibsmuseum forfalde så meget, at det nu er nødvendigt at bygge et helt andet. Her forsvinder et af Roskildes ikoniske bygningsværker fra 1960'erne, som folk kommer langvejs for at se. Nu bliver det spændende at se, om en ny bygning kan få den samme status.

OPPE I BYMIDTEN VED STÆNDERTORVET kunne de besøgende høre militærmusik fra palæets have, fremført af 8. Regiments Musikkorps, der i sin tid havde hjemsted i byen.

Bag det stod andre af Roskildes ildsjæle fra Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforening.

SIDST I OPREMSNINGEN kommer jeg til Farvehuset ved runddelen på Helligkorsvej, hvor der også var musik med jazz og Hjemmeværnsorkestret samt Roskilde Garden. Bag det står forretningens mangeårige musik-interesserede ejer Preben Rasmussen, der havde fest i gården for 25. gang.

Han er bare en af det mange roskildensere, der sammen med sin familie gør vores by meget bedre at leve i. Ikke alene sørgede de for underholdningen denne lørdag. Men de udretter også et kæmpemæssigt arbejde ved sammen med mange andre at holde gang i Roskilde Garden, hvor unge drenge lærer at samarbejde i et fællesskab omkring musikken.

Alle disse gode kræfter sørger for, at vi har en alle tiders by i:

FESTLIGE ROSKILDE