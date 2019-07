Som ny borgmester kan Tomas Breddam ikke bare køre videre på samme måde som Joy Mogensen. Han må finde sin egen stil og nye udveje. (Foto: Anette Gundlach)

Kommentar: En ny start med Tomas Breddam

Roskilde Avis Paperboy - 29. juli 2019 kl. 00:11 Af redaktør Torben Kristensen

ROSKILDE FÅR NY BORGMESTER, når byrådet samles til ekstra møde den 7. august og vælger den 48-årige socialdemokrat Tomas Breddam som byens kommende førstemand.

På flere måder er det en ekstraordinær situation, hvor han kommer til at stå overfor store og svære opgaver - men faktisk også får nogle nye muligheder.

BREDDAM MÅ FINDE SIN EGEN STIL og kan af indlysende grunde ikke bare køre videre, som Joy Mogensen har gjort i de sidste otte år, inden hun pludselig sagde Ja til at blive kultur- og kirkeminister.

Hun stod utroligt stærkt og kunne med sine helt specielle forudsætninger gennemføre en række prioriteringer eller projekter. Nu må Breddam overveje, hvordan han bedst kan føre dem videre.

VED KOMMUNEVALGET i 2017 fik Joy Mogensen næsten 15.000 personlige stemmer, hvilket udgør over 30 pct. af samtlige vælgere i kommunen. Det gav samtidig Socialdemokratiet i Roskilde en hidtil uset styrke med et flertal på 16 ud af byrådets i alt 31 medlemmer.

Nu forsvinder denne dominerende indehaver af hovedrollen både indadtil i den store socialdemokratiske gruppe og udadtil i forhold til byrådets øvrige partier.

BLANDT DE NUVÆRENDE 16 SOCIALDEMOKRATER i byrådet kunne hen ved halvdelen alene takke Joy og hendes personlige stemmer for deres eget valg. Hvis nogen blev alt for utilfreds med noget, blev de da også mindet om det.

Breddam starter ikke med samme autoritet. Derfor kommer han til at lytte meget til gruppefællerne, og hvis han er smart, tager han betydelige hensyn til deres meninger og sørger for, at tavlen er vasket ren.

SAMME FORHOLD GÆLDER OGSÅ til byrådets andre partier. Her må Breddam i endnu højere grad sørge for, at S har det størst mulige flertal bag sig, når der skal vedtages nyt budget i kommunen eller træffes andre vigtige beslutninger.

Hvis han vil have en chance for at fortsætte efter næste kommunevalg i 2021, må han nu bevise sine evner til at skabe sådan et bredt flertal i byrådets arbejde. Det giver de bedste løsninger, og det forventer et flertal af borgerne også.

DEN NYE BORGMESTER må bl.a. vise tilstrækkelig demokratisk tålmodighed, når sager er ved at gå op i en spids, som det er sket med forslaget om at flytte en del af Lindegården til Viby. Her har en lille gruppe ret aggressive folk prøvet at skabe en stemning om, at 'den slags mennesker vil man ikke have til byen'.

Derfor er det ekstra vigtigt med en grundig debat, så det mere besindige flertal i den gode stationsby oplever en reel dialog. Samtidig vil den øvrige del af Roskilde, hvor beboerne i andre områder har levet fint sammen med de psykiatriske patienter i generationer, selvfølgelig også tænke deres i sådan en sag.

EN ANDEN VIGTIG EGENSKAB hos en velfungerende og dermed vellidt borgmester er evnen til at undgå 'politiske minefelter'. Som f.eks. når et flertal i Skole- Børneudvalget pludselig får en forrykt idé om at afblæse de velfungerende fælles fester under opsyn for folkeskolens afgangsklasser.

Når man fremturer med den slags tossede forslag på trods af indstillinger fra både skoler, forældrene og politiet, så skaber man selv overflødig ballade. Især når det sker på et tidspunkt, hvor der i øvrigt er rigeligt med store problemer at løse i Roskildes folkeskoler.

DEN GYLDNE BORGMESTERKÆDE bliver om en uge hængt om halsen på en ny mand i byrådssalen. På forhånd er de fleste roskildensere sikkert indstillet på at give ham en en chance for at demonstrere, hvad han duer til.

Så er det op til ham selv at vise, om han både kan samle sit eget parti og det øvrige byråd for på den både at fortsætte en positiv udvikling i Roskilde.

I øjeblikket kan ingen vide, om det så går godt eller skidt, men under alle omstændigheder kommer vi til at opleve:

EN NY START MED BREDDAM