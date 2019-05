Send til din ven. X Artiklen: Klumme: Roskilde går en god sommer i møde. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klumme: Roskilde går en god sommer i møde.

Roskilde Avis Paperboy - 12. maj 2019 kl. 00:09 Af Lara Klingbeil / Konstitueret direktør Erhvervsforum Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom vejret i disse dage kun til dels arter sig, tegner det til at blive en forrygende turistsæson i Roskilde. Og hvad er det så der gør mig overbevist om dette?

Turismen generelt er i vækst. Både danskernes egen interesse for at holde ferie i eget land er steget markant (vi har allerede nu booket næsten 20 procent flere sommerhusophold end på samme tid sidste år), og hensigten fra potentielle turister fra vores nærmarkeder om at besøge et sommerklædt Danmark er steget. Til fælles har alle ønsket om en tryg og god ferie, med mulighed for masser af kvalitetsoplevelser. Her er genrene: kultur/kunst, gastronomi/mad, aktiviteter/sport kodeordene.

Hvor er det heldigt, at Roskilde kan byde på et virkelig bredt udvalg af lige præcis dette.

Overalt udvikler entreprenante ildsjæle forskellige muligheder for autentiske oplevelser. For eksempel i forbindelse med fjorden, hvor holdet bag Svanen, som startede forsigtig op sidste år, nu virkelig har fået søsat gode tiltag. Sammen med den veletablerede Sagafjord tilbyder de skønne og forskelligartede oplevelser på vandet. De supplerer i bedste forstand de mange muligheder for fysisk udfoldelse der løbende spirer op ved og på fjorden.

Generelt spår jeg masser af liv på havnen, hvor der jo også arbejdes på nye spændende valgmuligheder indenfor gastronomiens verden.

På Musicon har en stor række aktører købt ind på idéen om at blive stærkere i et frivilligt fælleskab og formår i dette regi, at skabe innovative tiltag der gavner såvel de store som de små. Her ser man virkelig noget af det Roskilde kan - nemlig via samarbejde og frivillighed at få 1 + 1 til at give mere end 2. Det er inspirerende både for os andre borgere, men det er virkelig også noget af den ånd vi skal vise vores turister.

Vi hos VisitRoskilde er i skrivende stund ved at klargøre det mobile turistkontor, således at informationerne kan komme til turisten og ikke kun omvendt. Mere end nogensinde før, vil vi være til stede der, hvor turisterne er og aktivt invitere dem til at opdage og opleve de dele af byen de ikke selv var kommet på. Roskilde har så meget at byde på, og jo flere af vores besøgende der bliver positivt overraskede, både over service og oplevelser, jo flere gode ambassadører får vi.

Cyklens første stop vil være på Roskilde Dyrskue den 31. maj - 2. juni. Derefter vil den henover sommeren blandt andet være at finde rundt i bymidten, på havnen og ved forskellige arrangementer.

Igen i år skete det glædelige, at festivalen kan melde udsolgt allerede i maj. VisitRoskilde og festivalen har startet et samarbejde, der skal servere vedkommende informationer om både byens klassiske og kreative seværdigheder for de gæster der benytter de første dage til at campere og hylde fællesskabet. Mon ikke vi kan få lokket en festivalgæst eller to ind til byen, inden musikken rigtig går i gang ude på pladsen.

Roskilde er en by med så utroligt mange muligheder og jeg glæder mig, til at opleve alle de spændende aktiviteter sammen med de forhåbentlig mange turister, der kommer til at tilbringe lidt af deres sommer sammen med os.

Lad os byde dem velkommen og vise dem Roskilde fra sin allerbedste side.

"Mere end nogensinde før, vil vi være til stede der, hvor turisterne er og aktivt invitere dem til at opdage og opleve de dele af byen de ikke selv var kommet på."