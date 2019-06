Se billedserie På festivalen har man masser af mulighed for at sætte tænderne i meget forskellig slags mad.

Klimavenlig festival:Mad på solceller og insekter

Roskilde Avis Paperboy - 28. juni 2019 kl. 00:29 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På dette års festival kan man vælge at gå den klimavenlige vej, når man for eksempel sætter tænderne i en bøf af insekter, snegle eller laver mad på solcellekomfur.

Jessica Buhl-Nielsen fra firmaet Wholi Foods mener, at insekter kan være en af løsningerne på klimakrisen. Derfor forsøger hun at overbevise folk om, at de skal bytte oksebøffen ud med en insektbøf.

- Vi vil teste festivalgæsternes reaktioner på vores insektbøf og høre, hvad de synes om smagen, siger Jessica.

Hun betragter festivalen som en mulighed for at lave forsøg, hvor gæsterne kan komme med deres input til, hvad produktet skal hedde, og hvordan det skal præsenteres for at være mest attraktivt.

Wholi Foods inviterer festivalsdeltagerne til at smage på insektbøffer i deres cykelkøkken rundt omkring på festivalpladsen. Man kan også smage insektbøffer i Cafe Hache Burger.

Solcellekomfur

På festivalen kan man også komme til at kokkerere på et solcellekomfur, hvor man kan tilberede et måltid ved hjælp af solens stråler, hvis solen skinner.

Komfuret er allerede testet i fire udviklingslande. Her laver tre milliarder mad over ild hver eneste dag, hvilket går ud over både klima og helbred.

Roskilde Festival er en mulighed for at teste og forbedre komfuret og dets brugervenlighed.

- Vi har en klar formodning om, at mange af de unge festivalgæster interesserer sig for miljøet og gerne vil hjælpe med at gøre en forskel i udviklingslandende, siger projektleder Akiko Ishibashi.

Tester på festival

Roskilde Festival og Innovationsfonden giver for tredje år i træk en stribe af virksomheder mulighed for at videreudvikle ideer ved at bruge festivalen som et gigantisk testlaboratorium.

Når ugen er omme har virksomhederne prøvet deres produkter af på mange forskellige mennesker, og folkene bag finder muligvis frem til, hvad der skal til for at de bryder igennem på markedet.

