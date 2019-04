Se billedserie Maria Benedikte Sejer Martinsen får en hånd med krydderierne af vejleder Frederik Milbo for fotografens skyld. Ellers klarer hun det udmærket alene.

Klar til start Irma i Skomagergade ansætter unge med autisme

02. april 2019

Mandag, onsdag og fredag arbejder Thomas Christensen, Maria Sejer Martinsen og Dann Wæhrens Jeppesen i Irma i Skomagergade. De har alle tre en autismediagnose, men gennem initiativet 'Klar til Start' får de nu mulighed for et træningsforløb på en helt almindelig arbejdsplads.

Efter et veloverstået forløb på 12-18 måneder har de oven i købet garanti for en fastansættelse inden for COOP, og det lykkes for 80 procent af aspiranterne.

Bliver i jobbet

I skrivende stund har 104 unge med en autismediagnose fået varigt job på denne måde, og indtil videre er hele 98 procent af disse blevet i jobbet.

Maria Sejer Martinsen har været i forløbet i Irma siden december, og denne formiddag er hun i gang med at sætte krydderier på plads.

- Det har givet mig noget at lave i løbet af ugen. Jeg skal først lære butikken at kende, og kommer så til at sidde ikke i kassen senere, fortæller hun.

Maria har også et hygiejnebevis, så hun smører sandwiches om formiddagen i delikatesseafdelingen.

Gode til systemer

Vejleder Frederik Milbo har til opgave at følge de tre unge med autismediagnoser, så de kan lande på rette hylde i organisationen.

- Jeg kigger efter, hvad de er gode til, og hvor de kan udvikle sig, og så finder jeg et job, der matcher det, fortæller vejlederen.

Han oplever typisk, at de unge er på hjemmebane, når der skal skabes orden.

- De er gode til systemer. At sætte varer på plads og skabe orden - der har de virkelig stærke kompetencer, fortsætter han.

Tab når de slutter

De unge skal dog også efterhånden ud af deres komfortzone, og i mere direkte kontakt med de handlende.

- Der er meget kundeservice her i butikken, og det skal man kunne håndtere. Det kan være meget stressende, og man skal holde hovedet koldt og stadig være smilende og hjælpsom. Men mange synes faktisk, at kundeservice er dejligt, og selvfølgelig det at være del af en arbejdsplads, siger Frederik Milbo.

De tre unge med autismediagnoser er det første kuld, som butikschef Morten Langebæk har givet muligheden for at prøve kræfter med et rigtigt arbejde, og det er indtil videre en god oplevelse.

- Vi fik nogle ekstra hænder, og de har overrasket mig rigtigt positivt, så det bliver et tab den dag, de slutter, siger han.

Klar til Start

Er et tilbud for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret, som ikke har kompetencerne til at blive ansat på en helt almindelig arbejdsplads. Klar til Startgør dem klar til arbejdsmarkedet og giver dem garanti for en fastansættelse i en dansk virksomhed. Indtil videre er 104 unge med autisme kommet i fast arbejde gennem forløbet.