Khader i kirke: Religion må aldrig styre et samfund

Roskilde Avis - 12. april 2019 kl. 10:01

- Religioner med præster og øvrige repræsentanter må aldrig bestemme over et samfund. Det skal befolkningen selv gennem demokratiske valg.

Sådan forklarer den lokale konservative kandidat, da Roskilde Avis møder ham til et interview i Baptistkirken på Vindingevej.

- Alle skal selvfølgelig have lov til at tro på den Gud, som de vil, og de forskellige religioner må kunne arbejde for deres budskab indenfor demokratiets spilleregler.

- Men ingen af trosretningerne må bestemme, hvad andre skal mene og gøre, fordi de tror, at de selv sidder inde med en højere sandhed.

- Her går den helt afgørende grænse, hvor den danske grundlov giver os alle frihed og har været med til at skabe et af verdens bedste lande, forklarer Naser Khader.

- Jeg er kommet her til et møde i Baptistkirken for at høre, hvad de kan fortælle. Desuden har jeg stor respekt for deres sociale arbejde, f.eks. med at hjælpe trængende familier - uanset herkomst eller trosretning.

Ofte i Roskilde

Siden Naser Khader blev valgt til ny folketingskandidat for De Konservative i Roskilde, har han ofte været i byen. Til tider er det flere gange om ugen, bl.a. når den tidligere landsholdskæmper træner i Roskilde Karate Klub.

Han kender desuden byen fra sine unge dage, hvor han fungerede som tolk ved et flygtningecenter i Algade.

- For nylig besøgte jeg en genbrugsvirksomhed i nærheden af Københavnsvej, hvor flere syriske flygtninge havde fået arbejde. Det er jo glimrende, når de klarer sig godt og på den måde er aktive. Så kan de bidrage til samfundet og lever ikke isoleret, indtil de en gang skal hjem, enten det nu er om ét eller 10 år.

Khader er optaget af at modvirke parallel-samfund i ghettoer. Efter hans opfattelse er integration ikke nok - han ønsker også en form for assimilation, så indvandrerne tager den danske kultur med dens normer til sig.

Urimelig dige-bremse

- Så har jeg fået at vide fra mine to udmærkede partifæller Lars Lindskov og Mogens Halager i byrådet, at Roskilde kommune også slås med økonomien. Men det kan løses bl.a. ved at lade private firmaer klare nogle af de opgaver, som kommunen i dag selv udfører.

Naser Khader er ligeledes orienteret om, hvordan byggeriet af nye diger til sikring af beboerne i Jyllinge Nordmark mod nye oversvømmelser nu er blevet bremset af et nævn efter klage fra enkelte naboer.

- Her mener jeg, det er urimeligt, at så få på så spinkelt et grundlag skal have lov til at bringe hus og hjem i fare for så mange, siger Naser Khader.

Sygehus og skadestue

I forbindelse med den aftale om et nyt sundhedssystem, som regeringen og DF er blevet enige om, diskuteres fremtiden for Roskilde Sygehus.

Med sit udspil lægger regeringen op til, at der skal være 'sundhedsklynger' eller nærhedssygehuse omkring de 21 akuthospitaler i hele landet. Problemet er så, at Roskilde ikke har det og ikke er nævnt i den skriftlige aftale.

- Men jeg har fra vores ordfører i forhandlingerne fået en garanti for, at Roskilde Sygehus skal bestå i fremtiden, siger Naser Khader.

Han mener også, at denne garanti omfatter en skadestue med læger hele døgnet, som Region Sjælland har besluttet at genoprette.

- Vi skal nok videreføre det samme, som der er nu, siger Khader.

Naser Khader kom til Danmark i 1974.

Han er søn af en syrisk mor og en palæstinensisk far, der allerede var kommet til landet for at arbejde.

Efter Oehlenschlægersgades Skole fik han som den første indvandrer studentereksamen fra Rysensteen Gymnasium i 1983.

1993 cand polit fra Københavns Universiet.

Han har desuden gennemført Mellemøststudier på Odense Universitet 1991-93 og fjernstudier i islam.

1997 sommerophold på al-Azhar Universitet i Kairo i 1997.

I årene 1983-98 arbejdede han som tolk, bl.a. i Roskilde og var samtidig konsulent i DR samt boligselskabet DAB.

1984 medlem af De Radikale, som han repræsenterede i Københavns Borgerrepræsentation 1997-2000.

2001 medlem af Folketinget.

2007 forlod han efter flere interne konflikter De Radikale og stiftede sammen med Anders Samuelsen og Gitte Seeberg Ny Alliance, som han blev formand for.

Efter en lovende start blev valget samme år en skuffelse, hvilket især Khader fik ansvaret for.

2008 tog Anders Samuelsen magten i partiet, der skiftede navn til Liberal Alliance, og Naser Khader røg ud på et sidespor.

2009 meldte han sig efter en kort periode som løsgænger sig ind hos De Konservative, der på det tidspunkt afviste hans forslag om et burka-forbud.

2011 blev Khader ikke genvalgt til Folketinget og holdt en pause fra politik.

2013 udgav han debatbogen Bekendelser fra en kulturkristen muslim, der ønskede "en reformer af islam, hvis religionen skal overleve."

2015 gjorde han comeback i politik og blev valgt for De Konservative i Østjylland.

2018 blev Naser Khader opstillet af de Konservative i Roskilde til det kommende folketingsvalg.