Jette Tjørnelund venter bedre V-fremtid efter Joy

19. august 2019 Af Torben Kristensen

Venstre i Roskilde får en bedre fremtid, efter at Joy Mogensen er skiftet fra at være borgmester til at blive minister, mener partiets leder i byrådet Jette Tjørnelund:

- Enten vil den nye borgmester Tomas Breddam fortsætte med hendes politik, hvor kommunens kasse står helt åben, så pengene fosser ud. Det opdager borgerne snart, og de vil reagere på det.

- Eller også vil han samarbejde med os om at få genoprettet Roskildes økonomi, så der bliver balance mellem udgifter og indtægter.

I begge tilfælde ser Jette Tjørnelund en bedre fremtid for den borgerlige fløj i Roskilde, og chancen for et 'systemskifte ved næste valg er blevet betydeligt større, vurderer hun.

Opgør omkring magtfuldkommenhed

Tjørnelund håber, at den nye S-borgmester Tomas Breddam nu vil benytte muligheden for at gøre op med det, hun opfatter som socialdemokratisk magtfuldkommenhed, fordi partiet har haft 16 ud af byrådets i alt 31 pladser siden det seneste kommunevalg.

- Når vi andre kommer med kritik af den førte politik eller stiller alternative forslag, afviser de det bare med, at vi 'taler Roskilde ned'. På den måde bliver det jo umuligt at få en konstruktiv dialog, hvor man lytter til hinandens argumenter for i fællesskab at finde frem til bedre løsninger, som borgerne med god grund forventer.

Nærmer sig bunden

- Vi ønsker, at man kommer væk fra denne situation med, at 'vi alene vide', forklarer Jette Tjørnelund.

- Gennem hendes sidste tid som borgmester var det meget svært at komme i kontakt med Joy. Man skulle næsten tro, at hun allerede mentalt var på vej væk til noget andet.

- Tomas Breddam har ladet forstå, at han gerne vil finde brede løsninger sammen med os andre for at få rettet op på kommunens økonomi. Jeg håber, det er rigtigt, for vi kan jo ikke fortsætte med at tømme kassen, når bunden nu snart er nået.

Ingen skattestigning

Roskildes Venstre-leder har ikke nogen kommentar til den nuværende landspolitiske situation og uenigheden blandt lederne i sit eget parti. Hun koncentrerer sig i stedet om den lokale kurs.

- Vi skal vise, at der er et alternativ til et 'Roskilde med rødt flertal'. Men så længe det eksisterer, er der jo heller ingen mening i at 'bure sig inde' i et borgerligt mindretal uden indflydelse. Tværtimod er den bedste vej til at opnå et systemskifte at skaffe resultater til borgerne.

Jette Tjørnelund er klar til at forhandle med Breddam, men har også sine 'røde linjer'.

- Enhver form for skattestigning er udelukket. Roskilde er en velhavende en by, hvor borgerne betaler så meget i skat, at det slet ikke skal være nødvendigt. Når der nu mangler penge i kommunen, er det pga. en forkert politik med for store udgifter.

Trafik-knudepunkt

Jette Tjørnelund mener samtidig, at byrådets partier må finde sammen om at sikre Roskilde en plads som et fortsat trafik-knudepunkt.

- S-toget er et helt nødvendigt supplement til de fjern- og regionaltog, som vi nu har. Men vi må jo erkende, at med den nye jernbane fra København over Ølby til Ringsted, så mister vi nogle fjerntog. Derfor gælder det om at bevare flest muligt af dem og regionaltogene, samtidig med at vi også får S-tog. Så kan vi alligevel trække flere kunder og gæster til byen, mener Venstres gruppeformand.

Tjørnelund kender den nye borgmester Tomas Breddam godt, fordi de gennem flere år har arbejdet sammen på Risø.

- Vi har ofte spist frokost sammen i kantinen og haft mange gode diskussioner. Selv om vi ikke altid blev enige, forstod vi hinandens synspunkter. Det tror jeg på, at vi kan bruge nu til et samarbejde i byrådet, siger V-lederen.

Blå bog

Navn: Jette Tjørnelund.

Født: 1963 i Ribe, hvor

Faderen drev en maskinstation, mens moderen var hjemmegående.

Student fra Ribe Katedralskole.

Rejste som 19-årig til København og læste til farmaceut.

Som 24-årig afsluttede hun denne eksamen og tog dernæst en PHD-grad.

Arbejdede dernæst som adjunkt og lektor på Farmaceut Højskolen.

I en række år var Jette Tjørnelund derefter ansat som videnskabelig leder hos Lundbeck og firmaet Topo Target og arbejdede bl.a. med kvalitetskontrol af nye lægemidler. Derunder arbejdede hun et helt år i Paris.

Kom til Risø for tre år siden. Her er hun ansvarlig for kvalitetskontrol med fremstilling af de produkter, der bruges til at diagnosticere kræft.

Flyttede til Viby for 20 år siden og blev engageret i politik under arbejdet med at forhindre flere grusgrave i området.

Blev suppleant for Venstre til Roskilde Byråd ved valget i 2013.

Kom ind som medlem, da Mads Ravndrup i foråret 2013 besluttede at udtræde.

Valgt som fuldgyldigt medlem ved valget i efteråret 2017.

Blev ny gruppeformand for Venstre i Roskilde, da Bent Jørgensen besluttede at stoppe i oktober 2018.