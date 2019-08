Jette Tjørnelund og Venstre ønsker en ?citymanager? i Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Jette Tjørnelund (V): Byforum kan hjælpe handelsbyen Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jette Tjørnelund (V): Byforum kan hjælpe handelsbyen Roskilde

Roskilde Avis Paperboy - 05. august 2019 kl. 10:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Roskilde skal gøre alt for at sikre sin position som en stor og levende handelsby. Et byforum kan være et første skridt il at samle alle de aktive kræfter, der vil arbejde med denne livsvigtige opgave.

Sådan forklarer Venstres leder i Roskilde Byråd, Jette Tjørnelund, der har overvejet, hvad man kan stille op med den nuværende udvikling.

- I Matador udkonkurrerede Skjerns Magasin Damernes Magasin på et større udvalg af varer til bedre priser. Men det er ikke længere nok til at trække folk til byen.

- Nu gælder det i langt højere grad om at tilbyde Roskildes besøgende og kunder oplevelser, service samt nærvær.

Må samle kræfterne

Jette Tjørnelund mener, at et byforum vil bidrage til den nødvendige fælles forståelse af, hvad der gavner byen, så der bliver villighed til at bidrage for at nå dette mål.

- Jeg tror det bliver en af de vigtige nøgler for Roskilde som fremtidens handelsby. Vi er heldigvis begunstiget af et organiseret erhvervs- og handelsliv, et rigt kulturliv samt ikke mindst et mangfoldigt foreningsliv med en bred vifte af gode forretninger og ildsjæle.

- Alle disse gode kræfter har en fælles interesse i, at mennesker kommer til byen og bruger tid her.

Citymanager

Men hvis mange besøgende og kunder skal til byen, må der også være noget at komme efter hver eneste dag og uge efter uge, understreger Jette Tjørnelund.

- Store events som lysfesten, spændende markedsdage med mange stadeholdere, pyntede gader, finurlige indslag i Bymidten, gode tilbud i spændende butikker med høj service, kommercielle arrangementer og lækker mad.

Denne store opgave kan kun løftes, når byens aktive kræfter arbejder sammen - også kommunen.

- Kort sagt har Roskilde har brug for en aktiv indsats hele vejen rundt for at fastholde positionen som levende handelsby.

Lykkes det at samle kræfterne, er vi fra Venstre åbne for at se på, om det for kommunen er relevant med en såkaldt 'citymanager'. Sådan en har man har i flere andre byer til at stå for det kontinuerlige arbejde med at koordinere alle disse tiltag, forklarer Jette Tjørnelund.

tk