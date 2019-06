Kasper Bæk (th.) var også med ved Roskildes store sportsfest i januar, hvor han sammen med RIU-formand Jørgen Aufeldt uddelte en af priserne til kommunens unge sportstalenter. (Foto: Per Christensen) Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Jeg skal have en tænke- pause inden 2. halvleg - Derfor stopper Kasper Bæk hos Spar Nord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jeg skal have en tænke- pause inden 2. halvleg - Derfor stopper Kasper Bæk hos Spar Nord

Roskilde Avis Paperboy - 18. juni 2019 kl. 00:47 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg havde brug for at få en tænkepause, før jeg starter på 2. halvleg i mit arbejdsliv. Nu vil jeg holde en lang sommerferie og overveje grundigt, hvad jeg vil.

Sådan forklarer den 41-årige Kasper Bæk sin opsigtsvækkende beslutning om at stoppe som direktør for Spar Nord i Roskilde efter fire år i byen, hvor han har fået markeret både sig selv om sit pengeinstitut godt og grundigt.

I sine unge dage var han målmand for den nordjyske klub Jammerbugt, der nu spiller i 2. division, så derfor er hans sportsudtryk lang fra tilfældigt.

Gennem sin tid i Roskilde har han ligeledes opnået han også stor kontakt til det lokale idrætsliv, fordi det interesserer ham, og pengeinstituttet har en stor fond, der støtter den lokale sport med tilskud og sponsorater.

Kasper Bæk understreger flere gange, at hans beslutning alene skyldes personlige overvejelser, og det på ingen måde er bankens skyld.

- Når jeg nu får tænkt mig om, kan det da godt være, at jeg igen lander i pengesektoren. Men det kan også blive noget helt anderledes, og det skal jeg nu finde ud af, fortæller han.

Bliver i Roskilde

Han har tilbragt halvdelen af sit voksne liv hos Spar Nord, hvor han startede som ung elev i Aalborg. For fire år siden fik han den attraktive stilling som chef i Roskilde, der er en af bankens større afdelinger, efter at man opkøbte en del af den krakkede Roskilde Bank og siden har været igennem en stor udvikling.

- I starten regnede jeg med måske at skulle tilbage til Nordjylland igen. Men nu er jeg og familien faldet så godt til i Roskilde, at vi ikke skal nogen steder hen. F.eks. har børnene det rigtigt godt her, både i skolen og deres fritid, fortæller han.

150.000 læsere

Kasper Bæk har overvejet sin beslutning om at stoppe op gennem det sidste år og diskuteret den med familien og en række gode venner.

- Efterhånden gik det mere og mere op for mig, at jeg havde brug for at stoppe op for at tænke over, hvad jeg vil med resten af mit liv.

- Siden er jeg blevet kontaktet af mange andre erhvervsfolk. De roser min beslutning og siger, det er modigt, selv om de ikke selv kaster sig ud i den slags.

På de sociale medier har næsten 150.000 personer været inde og læse om Kasper Bæks bank-stop, og flere hundrede har sendt ham positive kommentarer.

Stadig i Erhvervsforum

Den nu forhenværende bankdirektør er også formand for Erhvervsforum, der er interesse-organisation for 500 større og mindre firmaer indenfor Roskilde kommune.

- Her har jeg fået bestyrelsens opbakning til at fortsætte, og det er et utroligt vigtigt arbejde at være med til at udvikle vores erhvervsliv. Når det går godt for de lokale virksomheder, skaber vi jo et bedre økonomisk grundlag. Det er nødvendigt, hvis kommunen skal have gode skatte-indtægter, så der er råd til at tage sig af de svageste og f.eks. sikre et godt kultur- og idrætsliv.

Han er ligeledes medlem af bestyrelsen for egnsteatret Åben Dans samt Roskilde Synger og fortsætter også med de to opgaver.

- Roskilde har allerede givet mig og min familie så meget, så jeg har også lyst til stadig at gøre noget for byen, mens jeg nu overvejer mit fremtidige arbejdsliv. fortæller Kasper Bæk.