Se billedserie Jane Onø er kommet ovenpå efter tab af ægtemand og sine forretninger. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Jane Onø fandt ny mand i Egypten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jane Onø fandt ny mand i Egypten

Roskilde Avis Paperboy - 09. august 2019 kl. 00:04 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jane Onø har lagt stilheden og passiviteten fra sig tre et halvt år efter, at hun mistede sin mand Jørgen og efterfølgende fik erklæret sine Korsbæk-forretninger i Roskilde konkurs.

- Det var en hård tid, da jeg mistede min mand, siger Jane Onø.

- Men det var ikke fordi jeg fik en depression, at jeg trak mig væk fra offentligheden. Det var mest skammen over, at jeg ikke havde klaret det. Det var mig selv, som fik mig erklæret konkurs.

Efter lidt mere end tre år var skammen dampet af, og den sidste rest forsvandt, da hun tog på ferie i Egypten med sin datter.

- Sidste år spurgte min datter mig, om jeg ville med ud at rejse, siger Jane Onø.

- Hun foreslog Madeira, til det sagde jeg, er det ikke noget man drikker, det skal være noget med kultur.

- Så blev det til Egypten og pyramiderne.

Fandt sit gamle jeg

Mor og datter tog afsted i tre uger. Det var så stor en oplevelse for Jane Onø, at der ikke gik mere end tre dage, før end hun tog tilbage til Egypten.

- I Egypten fik jeg mit gamle jeg tilbage, her var jeg igen i stand til at tale med folk, siger Jane Onø.

- Det rigtige vibe var til stede. Derfor ville jeg tilbage. Denne gang gik turen til Sharm el Sheikh på Sinai-halvøen.

- Nu bor jeg der, lidt uden for turistområderne i Sharm el Sheikh. Det er i egypternes Egypten og ikke i turisternes Egypten.

- Jeg lever af, at udleje boliger til turister, der gerne vil bo andre steder end i turistområderne og resorterne.

En mand på hotellet

Årsagen til at Jane Onø har fundet sig så godt til rette er en mand, som hun har forelsket sig i.

- Der var en dejlig mand på hotellet, Abdel, han var receptionist. I lang tid var det walk and talk, og langsomt udviklede vi et venskab, siger Jane Onø

- Samtidig kom Egypten ind under min hud, så jeg nu er ved at finde ud af om jeg skal dø i Egypten eller Roskilde. Jeg tror, at det bliver Egypten, men det skal selvfølgelig ikke være nu.

Venskabet med receptionisten udviklede sig, så de to nu har indgået en ægteskabskontrakt.

- Det skete 1. april og 1. maj flyttede vi i lejlighed, siger Jane Onø.

- Samtidig fik jeg Abdel til at sige sit job op for i stedet for at blive selvstændig. Så nu formidler vi ferieboliger. Vi har ikke noget at gøre med flyrejser, det er folk meget bedre til selv at finde ud af.

Tøjimport

Jane Onø nøjes ikke med at finde plads til folks ferieophold. Hun har så småt taget tråden op fra forretningen Korsbæk Butikken, som hun havde i Algade.

- Der er utrolig mange smukke klæder i egyptisk bomuld, som folk bruger til hverdagstøj, da det er behageligt at have på i varmen, siger hun.

- Nu er jeg begyndt at importere nogle af dem, jeg har for eksempel haft nogle stykker med til butikken Strædet 2 i Rosenhavestræde.

Jane Onøs officielle adresse er stadig i Algade.

- Jeg er ikke væk i så lang tid af gangen, at jeg får status som udenlandsdansker, siger hun.

I hvor lang tid det varer ved er et åbent spørgsmål, da hun allerede er på vej tilbage til Egypten.

En grandmama

- Børnene i området kalder mig for Egyptens grandmama, og jeg er efterhånden ved at lære lidt arabisk, men det er svært.

- I den første tid, hvor jeg var i Sharm el Sheikh havde jeg for eksempel svært ved at forklare, at jeg gerne ville have kaffe i en stor kop, og at der skal mælk i. De var ved at dø af grin, da jeg prøvede at forklare dem det ved at pege på mit bryst.

- Der er ikke ret mange egyptere, der kan tale engelsk.

At Jane Onø tager sit egyptiske eventyr alvorlig, kan man forsikre sig om via hendes fremtidsplaner.

- Nu skal Abel og jeg en tur til det danske konsulat i Kairo, for at blive gift.

- På den måde sikre jeg mig også, at jeg er Abels eneste kone, for i Egypten er der mulighed for at de kan have fire kvinder, siger Jane Onø.