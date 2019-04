Jan Bjergskov er optaget af at stoppe udsultningen af kommunerne, der rammer den lokale velfærd.

Send til din ven. X Artiklen: Jan Bjergskov (SF): Mere grøn retfærdighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jan Bjergskov (SF): Mere grøn retfærdighed

Roskilde Avis Paperboy - 09. april 2019 kl. 08:55 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal have flere grønne løsninger og mere social retfærdighed i det danske samfund. Det kræver en anden regering, forklarer Jan Bjergskov, der er folketingskandidat for SF i Roskilde.

- Problemerne med miljøet er nu så alvorlige, at vi må tage fat på mange områder for at rette situationen op.

- Vi skal bl.a. have et økologisk landbrug, der slet ikke bruger pesticider, og en bæredygtig trafik, som ikke øger udledningen af CO2.

Når det gælder trafik-løsninger ønsker Jan Bjergskov flere el-busser, el-biler og tog.

- Jeg mener ikke, at S-tog til Roskilde forbedrer vores kollektive trafik. Det handler om at få de mange pendlere hurtigt og komfortabelt ind til Hovedstaden - men også om at bevare togene ud til vores opland syd og vest for byen.

- Samtidig skal vi have flere A-busser i og omkring Roskilde. De har allerede været en stor succes, og når der kommer flere og bedre forbindelser, bliver det et godt alternativ til at køre i bil.

Bjergskov peger også på bedre veje til Ringsted og til det nye sygehus ved Køge, hvortil togtrafikken ligeledes må opgraderes.

Forkert at stoppe diger

Et nævn har netop besluttet at standse Roskildes digebyggeri, der skulle sikre beboerne ved Jyllinge Nordmark mod nye oversvømmelser, fordi et par grundejere har klaget over manglende hensyn til naturen.

- Selvfølgelig har folk ret til at klage. Men jeg synes nu, det er underligt, at man vil bringe sine naboer i fare for at blive udsat for en ny oversvømmelse til vinter. De må have et noget særligt forhold til hinanden deroppe.

- Når det er sagt, synes jeg heller ikke, at et så lille problem bør kunne stoppe et arbejde, som skal føre til, at så mange i fremtiden kan sove roligt om natten.

Udsultning af velfærd hos kommunerne

Fra sin tid som medlem af Roskilde Byråd og i kraft af sit job som leder på en række lokale skoler kender Jan Bjergskov grundigt til det, han kalder for 'udsultning af vælfærden hos kommunerne'.

- Hvert år skruer staten jo ned for de penge, som kommunerne har til velfærd, sammenlignet med at behovet i børneinstitutioner, skoler eller plejehjem langt fra er blevet mindre. Så må kommunerne skære ned, for at det kan løbe rundt, og det rammer kvaliteten hele vejen rundt.

- Den nuværende regering og dens hjælpere i Dansk Folkeparti har skåret i velfærden til borgerne for at få råd til skattelettelser til de mest velstillede, billigere både og lavere afgift på dyre biler. Enhver kan vist gennemskue den sociale profil i denne politik.

- Når Dansk Folkeparti så kommer og siger, at de har sikret milliarder til de ældre, er det jo ikke meget værd, når de inden har været med til at fjerne et langt større beløb.

- Jeg forstår slet ikke, at Kommunernes Landsforening har fundet sig i denne asociale politik, og det skal laves om med en ny regering.

Fattigdom i generationer

Et af de områder, hvor Jan Bjergskov vil sætte ind, er at få fjernet det nuværende loft over kontanthjælp.

- Vi har fået flere fattige familier, der ikke har råd til at leve et normalt liv, og det rammer ikke mindst deres børn. De kan ikke deltage i aktiviteter sammen med deres jævnaldrende kammerater, og så bliver de isolerede.

- Når folk er for syge eller dårlige til at gå på job, kommer de jo ikke i sving, fordi man straffer dem yderligere. Det kommer der aldrig noget godt ud af.

- Alle undersøgelser viser, at denne gruppe børn rammes, så mange af dem selv kommer til at leve med de samme problemer. På den måde skaber vi også fattigdom i de næste generationer.

Demokratisk styring af sygehusene

SF og Jan Bjergskov vil bevare de nuværende regioner med demokratisk valgt ledelse til at styre sygehuse og sundhedssystem i fremtiden.

- Regeringens og DF's forslag om at fjerne den folkevalgte ledelse er en gigantisk centralisering og overførelse af magt til eksperter udenfor demokratisk kontrol.

- Så bliver det umuligt for borgerne her i Roskilde-området at få indflydelse på sundhedssystemet, og muligheden for at bevare et fungerende hospital med læger i døgndrift på skadestuen, som man netop har besluttet, forsvinder helt.

- Jeg håber, at vælgerne i Roskilde-området er klar over, hvad der står på spil i denne sag, når de nu skal stemme til folketingsvalget.

Klare meldinger giver fremgang

SF står til en kraftig fremgang - eller generobring af det tabte - ved forårets valg til Folketinget.

Dermed har Jan Bjergskov også gode chancer for at få et af de to mandater, som partiet kan forvente i Region Sjælland. Men det afhænger af i hvilket omfang roskildenserne og andre stemmer personligt på ham.

I modsætning til flere andre partier indenfor oppositionen har SF-leder Pia olsen Dyhr ikke gjort sig selv til statsministerkandidat. Hun peger på Socialdemokratiets Mette Frederiksen, men kræver så til gengæld politiske indrømmelser. I takt med flere SF-mandater vokser chancerne også for at opnå det.

- Jeg mener, Pia har lagt en god kurs og fået samlet partiet igen efter vores store nedtur. Samtidig melder vi klart ud, så vælgerne ved, hvad vi peger på i stedet for at puste os selv op. Det sætter vælgerne pris på, mener Jan Bjergskov.

Blå bog

Navn: Jan Bjergskov

Født: 1965 i Nakskov på Lolland

EFG-uddannelse indenfor HK-området.

Værnepligtig i Den Kongelige Danske Livgarde.

HF-eksamen.

1999: Lærereksamen fra Københavns Dag- og Aftenseminarium

Flyttede til Himmelev samme år.

Har arbejdet som viceskoleleder på Trekroner Skole.

Siden skoleleder på Tjørnegårdsskolen og nu på Fløng Skole.

Bor nu med familien, der også omfatter tre børn, i Trekroner.

Medlem af Roskilde Byråd 2009-2013.