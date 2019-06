Joy Mogensen, der her ses under et debatmøde i Viby, mener, at hun kan udrette mere positivt som minister end som borgmester. (Foto; Kenn Thomsen) Foto: Kenn Thomsen

Interview med minister Joy: Jeg kunne ikke sige Nej til Mette

Roskilde Avis - 27. juni 2019

- Jeg kunne da ikke sige Nej, da den nye statsminister Mette Frederiksen onsdag aften ringede og spurgte, om jeg ville være med på et hold, der skal ændre landet i en mere grøn og social retfærdig retning.

Sådan forklarer Roskildes borgmester gennem de sidste otte år 38-årige, Joy Mogensen, om grunden til, at hun accepterede tilbuddet om at blive kultur- og kirkeminister i den nye socialdemokratiske regering.

Tidligere har hun ellers sagt, at det er bedre at være førstedame i Region Sjællands største by, fremfor at få en eller anden sekundær ministerpost.

- Men når man bliver opfordret af landets fremtidige leder, der mener, at jeg kan bidrage med noget positivt i samfundets tjeneste, så ville det være forkert bare at sige Nej, forklarer Joy Mogensen sent torsdag eftermiddag i en pause, mens hun fortsat er i gang med sine mange nye opgaver på en lang og travl dag.

Glemmer ikke Roskilde

- Selv om jeg nu rykker mit daglige arbejde til Christiansborg i København, glemmer jeg jo heller ikke Roskilde, hvor jeg fortsat bliver boende.

- Jeg har været meget glad for at være borgmester i en dejlig kommune, hvor jeg også mener, at vi har fået udrettet meget. Roskilde er jo en del af Danmark, og hvis den nye regering kan skabe en positiv udvikling for hele landet, kommer det jo også min hjemby til gode.

- Jeg tager mange gode erfaringer fra Roskilde med i mit nye arbejde, bl.a. indenfor kultur-omnrådet. Min hjemkommune jo står for mange gode ting: Lige fra Roskilde Festival og musikliv til museer og en stærk kultur med mange frivillige, der udretter enormt meget gennem deres foreninger. Den positive erfaring med frivillighed kan nok også bruges andre steder.

Sport og medier

Joy Mogensen kan med en vis ret forsvare sin beslutning om at acceptere disse to ministerposter med, at Kulturministeriet i den store offentlighed er et meget vigtigt ministerium, selv om det ikke har så stort budget.

Her får hun bl.a. ansvaret for at udforme den fremtidige medie-politik, hvor det nye flertal har bebudet, at det skal være slut med at skære ned på public service, bl.a. indenfor DR.

Gennem sine år som borgmester i Roskilde har hun haft et meget effektivt samarbejde med de lokale aviser Dagbladet og Roskilde Avis. Hun ved udmærket godt, at medierne skal kunne løbe rundt rent økonomisk, hvis de skal opfylde deres rolle med at informere borgerne, så alle ved, hvad der foregår i deres kommune.

Sporten er et andet vigtigt område under kulturministeren. Her får Joy Mogensen bl.a. mulighed for at være med til at præge starten på Tour de France i 2021, der skal foregå i både København og Roskilde.

En af hendes forgængere på posten, den radikale Elsebeth Gerner Nielsen, formåede i sin tid at gøre en særdeles positiv figur, da hun var en af frontkæmperne imod doping indenfor cykelsport sammen med en kommunistisk fransk sportsminister.

Var på vej i seng

Joy Mogensen fik den opringning, som så mange andre gik og håbede på, onsdag aften omkring klokken 22.

- Jeg var egentlig på vej i seng og blev virkelig overrasket, da Mette Frederiksen ringede. Lige i øjeblikket vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare og fik så 10 minutter til at overveje det.

- Men hun overbeviste mig om, at jeg kunne være med til at udrette noget rigtigt og positivt, og så sagde jeg Ja.

- Nu har jeg også kendt Mette, siden vi var sammen i DSU. Hun er et par år ældre end mig, og jeg har altid set op til hende, fordi hun lisr foran mig. Den slags har også betydning.

- Vi talte bl.a. om, at jeg nu er gravid og skal føde til oktober, men det var ingen hindring, forklarede hun.

- Siden har jeg også haft tid til at tale med en af de andre ministre Astrid Krag om, hvordan hun klarede situationen som gravid minister.

Vemodigt farvel

- For mig er det vemodigt nu at sige farvel til Roskilde, hvor jeg har været med til at gennemføre så mange ting i kommunen og forberede endnu mere. Men jeg er sikker på, at de andre i byrådet nok skal videreføre alt det, som jeg har været med til at sætte i gang, forklarer hun.

- Hvis jeg nu på nationalt plan kan være med til at skabe et land, der bliver mere grønt og socialt refærdigt, så mener jeg faktisk, det er en pligt at sige Ja til sådan en opgave, siger Joy Mogensen.

Lektier i aften

- I eftermiddag havde jeg så skiftedag med de to afgående ministre, som jeg nu skal afløse. Her oplever jeg den gensidige respekt mellem politiske modstandere, som er med til at gøre det danske demokrati til et af de mest velfungerende i hele verden. Den slags er altså værd at værne om, mener Joy Mogensen.

Torsdag til aften var hun fortsat i gang med at sætte sig ind i forholdene på sine nye arbejdspladser: Kirkeministeriet og Kulturministeriet.

Senere på aften tog hun hjem til Roskilde med lektier i form af en masse papirer, som hun lige skulle nå at sætte sig ind i, før hun på igen møder på sit nye job som dobbelt minister.