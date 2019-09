Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Hvorfor skrive i en lokalavis - er de ikke ved at uddø?

Roskilde Avis Paperboy - 07. september 2019 kl. 00:48 Af Kathrine Krone Laurant / Sekretariatsleder i Byens hus Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nej det tror jeg ikke. Lokalavisen bliver læst i Roskilde. Og den spiller en vigtig rolle. Men det tog mig tid og fokus at komme frem til den konklusion. Kom med på turen.

Stolthed, ærefrygt og alvor

Siden jeg sagde ja tilbage i juni har min hjerne hoppet og sprunget som en festivalgæst, når portene åbner. Alle mulige emner, bekymringer og meninger har kørt stjerneløb i min hjerne. Ud i én retning. Tilbage. Ud i en anden retning. Tilbage.

Jeg blev først både stolt og ærefrygtig over at få avisplads til mine tanker: Medborgernes handlemuligheder, demokratiets udvikling, mennesker før skærm og klimatosseri. Alle de ting, jeg interesserer mig for, både som leder af det moderne medborgerhus Byens hus på Stændertorvet, som formand for foreningen Demokratiscenen og som alt det andet, jeg også er.

Derefter forsøgte jeg mig på voksen vis med en cost-benefit-analyse. Hvad får jeg ud af det? Tiden er i forvejen knap. Hvorfor bruge denne ikke-fornybare ressource på at skrive i en lokalavis? Er der nogen, der vil læse det? Og kan jeg komme galt afsted? Den slags ting.

Fordybelse på skrift er vigtigt

Der er ulemper ved at stikke næsen frem. Men fordelene er flere. Alle de tanker, som jeg får anledning til at tænke til ende. Fordybe mig i. Skrive ned. Det er en vigtig øvelse i sig selv.

I min hverdag skal et budskab helst kunne skrives i en kort besked. Og det er ikke kun i min hverdag. Budskaber skal kunne afkodes på halvandet sekund, imens folk laver aftensmad og ser en serie. Afbrydelser er blevet et vilkår. Faktisk vil det undre mig, hvis du er nået hertil uden at være blevet afbrudt. Vores koncentrationsevne er også blevet dårligere. Og her kom der faktisk lige en besked på min telefon. Jeg skynder mig at lægge den væk uden at kigge. Svært. Hvad nu hvis det var noget vigtigt.

I avisen skal jeg gøre mig umage. Det skal stå her sort på hvidt. Andre kan læse det nu eller senere. Det venter. Det skal give mening. Det er en øvelse i fordybelse, både for mig, der skriver, og for dig, der læser. Tag dig bare god tid. Det må gerne sætte tanker i gang. Måske kan vi endda tale om det. Fordi du har tænkt over det.

Vi har brug for lokalavisen

Det lokale er netop det helt særlige ved at skrive i Roskilde Avis. Det, at du kan tale med mig, om det jeg har skrevet her. Fordi du kender mig. Har mødt mig. Eller ved, hvor du kan møde mig.

Og selvom jeg som journalist er uenig i lokalavisers fokus på krimi- og konfliktstof. Selvom jeg bliver frustreret over de mange reklamer. Og selvom jeg river mig i håret over artikler med kun én kilde, eller von høren-sagen historier helt uden navngivne kilder. Så ved jeg, at Roskilde Avis bliver læst, og at folk taler om det de har læst. At folk - måske endda i stigende grad - fordyber sig i de lokale historier den rummer. På godt og ondt.

Jeg ved det, fordi jeg oplever det i min hverdag. Min egen mand, der bliver glad, når jeg har Roskilde Avis med hjem.

Folk der slår sig ned i en lænestol i Byens hus og finder ro til at læse den fra ende til anden. Min søn på ni år, der nysgerrigt bladrer på må og få. Venner og kollegaer, der refererer til noget, de har læst. "Jeg tror det var i Roskilde Avis, jeg læste det," siger de. Og jeg tror jeg ved hvorfor. Fordi den lokale avis handler om det, vi kender og har rørt ved. Ting vi selv har set eller deltaget i. Verden er kompleks - det har den formentlig altid været. Vi har bare ikke altid vidst, hvor meget vi ikke vidste. Men denne avis handler om noget vi ved noget om og kan tale med om. Den handler om os. Her og nu.

Derfor har vi brug for lokalavisen. Og derfor bruger jeg tid på at skrive her.

