Høstarbejde på Kildeengen

Roskilde Avis Paperboy - 06. september 2019 kl. 12:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har man mod på at prøve at være med til at svinge en le, er muligheden til stede når Nationalpark Skjoldungernes Land, Kildeengens Høslætlaug, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen holderl Le-Festival på Kildeengen i Bidstrup Skovene lørdag 7. september fra klokken 9 til 18.

Her kanman prøve at svinge en le, lære om redskabet og høre om, hvad le-slåning kan gøre for naturens ve og vel.

Når de mange frivillige kræfter svinger leen på Kildeengen, er det for at fjerne de høje græsser. Fjerner man dem ikke, vil de overskygge og kvæle de mindre planter.

- Når vi skaber lys og luft og fjerner nærringsstof fra engen, vil mere sjældne og sårbare planter komme op af jorden, ," fortæller naturvejleder i nationalparken, Sofie Clauson-Kaas.

- År efter år takker engen med flotte orkidéer og andre blomster, der får lys og plads til at gro, og som lokker sjældne insekter til.

Kildeengen bliver slået flere gange hver eneste sommer af Kildeengens Høslætlaug. Under arrangementet vil lauget vise håndværket frem og instruere nye gæster i, hvordan man bruger en le.

Fællesskab

Le-Festivalen er en dag, hvor alle i fællesskab løfter de opgaver, der skal til, for at dagen bliver hyggelig og vellykket. Det betyder, at deltagerne forud for dagen vil få tilsendt en liste med opgaver, som man kan skrive sig på. Det vil for eksempel være kagebagning, opvaskehold eller kaffebrygning.

Det er gratis at deltage i Le-Festival, og arrangørerne sørger for frokost, kaffe/te og aftensmad som tak for indsatsen med at pleje engen. Aftensmad skal man sørge for at tilmelde sig separat, så madspil kan undgås.

Fakta

Program

09.00: Ankomst og tjek-ind.

10.00: Velkomst og sikkerhedsinstruktion.

10.30: Le-slåning og instruktion på Kildeengen.

12.00: Frokost.

12.30: Le-slåning fortsættes/Hør om blomster og insekter på engen ved Søren Grøntved.

15.00: Kage og kaffe.

16.00: Engen ryddes for græs og redskaber.

18.00: Middag.

Tilmelding og yderligere information om parkeringsforhold foregår via nationalparkens hjemmeside eller facebookside - eller direkte på billetto.dk/e/le-festival-pa-kildeengen-i-bidstrup-skovene-billetter-371258.