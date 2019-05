Et flertal i Byrådet vil putte FGU-uddannelsen ind i BOMI-bygningen og flytte Hjerneskadecentret derfra og over til Handelsskolen. Men det advarer Handicaprådet imod. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Handicapråd til byrådet: FGU-unge isoleres på BOMI Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handicapråd til byrådet: FGU-unge isoleres på BOMI

Roskilde Avis Paperboy - 29. maj 2019 kl. 12:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et indlæg til Roskilde Byråd, der onsdag aften behandler sagen om placering af FGU-uddannelserne i byen, argumenterer Roskildes Handicapråd for, at de bør være i Handelsskolens Pyramidebygning og ikke i BOMI-bygningen på den modsatte side af Maglegårdsvej, hvor Hjerneskadecentret nu har til huse:

'FGU-forløbene skal styrke de unges kompetencer og motivation og åbne døren for dem til ungdomsuddannelse og job. FGU er en forberedende grunduddannelse, som skal udvikle og styrke faglige, personlige og sociale kompetencer hos unge under 25 år. Målet er, at de unge hurtigst muligt kan komme i ungdomsuddannelse eller job.

FGU er udviklet til at rumme unge med forskellige forudsætninger, ønsker og behov. Fælles for de unge er, at de har brug for en ny vej for at komme i erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæf¬tigelse. Nogle skal have løftet deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene. Andre har brug for at udvikle sig personligt eller socialt.

Handicaprådet opfordre Byrådet til at placere FGu-uddannelsen i et uddannelsesmiljø og ikke på Bomi. Det kunne være i Pyramiden, som er nævnt som en mulighed.

I materialet til Byrådets beslutning lægges der op til, At FGU skal placeres på

Bomi, og at Bomi placeres på handelsskolen, Pyramiden.

DH-repræsentanterne i handicaprådet er af den opfattelse, at FGU-uddannelsen bør placeres i et uddannelsesmiljø, og ikke på Bomi, hvor vi kan frygte, at de unge bliver isoleret.

I stedet for bør de inkluderes i et lærings- og uddannelsesmiljø, hvor de lærer andre unge under uddannelse at kende og omvendt. Noget der i langt højere grad vil styrke dem og hvor de lærer at begå sig i et uddannelsesmiljø.

Samtidig sikres det at der er tale om inklusion og ikke det omvendte.'

Med venlig hilsen

Peter Vonsild