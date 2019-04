Se billedserie Kantineleder Michael Schou Rosenmejer har formået at løfte andelen af økologi i Roskilde Gymnasiums kantine fra 15-20 procent til omkring 70 procent på bare ét år.

Gymnasiekantine er Danmarksmester i økologi

Maden på Roskilde Gymnasium har opnået et sølvmærke

Roskilde Avis Paperboy - 26. april 2019 kl. 12:50 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have opnået et bronzemærke i økologi for et halvt år siden er Roskilde Gymnasium nu det første gymnasium i landet, der har gjort sig fortjent til et sølvmærke i økologi. Det betyder i praksis, at kantinemaden nu er mindst 60 procent økologisk.

Dramatisk løft Denne milepæl blev markeret i gymnasiets kantine fredag 26. april, hvor borgmester Joy Mogensen også kom forbi for at anerkende det målrettede arbejde over for elever, rektor, vicerektor og ikke mindst økologisk primus motor, kantineleder Michael Schou Rosenmejer.

- Jeg har bare altid været ambitiøs inden for økologi. Mad handler ikke kun om penge, men også om fremtiden, siger kantinelederen, der har løftet den økologiske andel fra 15-20 procent til det nuværende niveau siden sin ansættelse for bare et år siden.

Økokød for dyrt Reelt ligger den gennemsnitlige økologiske andel af kantinemaden faktisk nu omkring de 70 procent, men Michael Schou Rosenmejer tvivler på, at det er realistisk at indfri endnu højere mål i en gymnasiekantine.

- Målet vil altid være guld, men det er urealistisk for dette segment, for så skal du tage al kød med, og det koster 3-4 gange så meget som konventionelt kød - og det har eleverne simpelthen ikke penge til, vurderer han.

Mæt for 25 kroner Guldvarianten af Det Økologiske Spisemærke tildeles ved en andel på mindst 90 procents økologiske fødevarer - en andel som fx Roskilde Festival har opnået, men her er betalingsvilligheden også større.

- Jeg kan ikke tage 60 kroner for en sandwich her. Du skal kunne spise dit mæt for 25 kroner, og 30 kroner hvis det skal være varmt, siger kantinelederen.

Langt større omsætning I modsætning til Roskildes to øvrige gymnasier har kantinen på Roskilde Gymnasium umiddelbar konkurrence fra utallige madsteder i Skomagergade og rundt om Stændertorvet.

Ikke desto mindre er det lykkedes Michael Schou Rosenmejer at tage konkurrencen op samtidig med, at den økologiske andel af kantinemaden er firedoblet.

- Det økologiske projekt er nok mere mit projekt end elevernes, for jeg er ret sikker på, at eleverne trods alt foretrækker billig mad frem for økologisk mad. Men vi har alligevel øget omsætningen med ca. 50 procent siden april 2018, hvor jeg startede, siger kantinelederen.