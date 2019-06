Se billedserie De omkring 60 p-pladser ved siden af SuperBrugsen i Trekroner er ejet af Grundejerforeningen Trekroner Syd, som har hyret One Park til at uddele kontrolafgifter.

Send til din ven. X Artiklen: Grundejerforening tjener tykt på p-bøder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejerforening tjener tykt på p-bøder

G/F Trekroner Syd scorer 350.000 kroner om året på SuperBrugsens kunder.@

Roskilde Avis Paperboy - 27. juni 2019 kl. 00:01 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan have en kunde, der bruger tre minutter på at købe to liter mælk og en pakke rugbrød, og så bliver regningen 800 kroner, fordi han kan lægge en parkeringsbøde oveni, siger en frustreret Jørgen Vejbirk.

Han er uddeler i SuperBrugsen, nu også kendt som Coop Mad, i Trekroner, hvor mange af butikkens kunder fejlagtigt tror, at p-pladserne, der grænser op til supermarkedet er en del af kundeparkeringen. I virkeligheden er p-pladserne ejet af Grundejerforeningen Trekroner Syd, som har hyret One Park til at administrere arealet.

Bøde ved indkøb Pladserne overfor SuperBrugsen, ved Trekroner Station, har fri parkering, men er typisk optaget af pendlere. Travle handlende parkerer derfor på de 50-60 p-pladser umiddelbart vest for SuperBrugsen - men hvis de ikke stiller p-skiven, venter der dem en betydelig ekstraregning for det hurtige indkøb, når de vender tilbage til bilen.

Uddeler mister kunder - P-vagten er her særdeles hyppigt. Du slipper ikke ret tit gennem nåleøjet, siger uddeleren, der selv har inkasseret flere bøder på p-pladsen.

- Det er ærgerligt, og jeg tror, jeg mister kunder på det, siger Jørgen Vejbirk, der indkaldte grundejerforeningen til et møde for et halvt år siden.

Jørgen Vejbirk appellerede under mødet til, at Park One skulle indføre en længere observationstid, således at kunderne har en bedre chance for at undgå bøder. Han må dog konstatere, at intet er ændret her et halvt år efter mødet.

Naboer vil i kontakt Ligeledes har en række frustrerede naboer i Trekroner, hvoraf mange ufrivilligt har bidraget til grundejerforeningens økonomi, anmodet om et dialogmøde via Facebookgruppen 'Alt om Trekroner'.

Foreløbig har man fra grundejerforeningens side blot henvist til at kontakte One Park. Selskabet One Park er imidlertid lige som de øvrige private parkeringsselskaber notorisk umulige at komme i kontakt med.

Vi har skrevet en mail til selskabet, men forventer ikke svar foreløbig. Vi vil gerne vide, hvor stor en procentdel af de samlede kontrolafgifter selskabet kan skrive på bundlinjen.

Bestyrelse er tavs Med budgetterede indtægter i Grundejerforeningen Trekroner Syd på ca. 1,4 millioner kroner i 2018 udgjorde indtjening fra parkering på 350.000 kroner 25 procent af foreningens økonomi - en pæn stigning fra de indtjente 290.000 kroner på kontrolafgifter i 2017. Disse tal fremgår af budget og regnskab på foreningens hjemmeside.

Formand i Grundejerforeningen Trekroner Syd, Erik Tilsted Jespersen, vil ikke kommentere beløbene, men ønsker at samle bestyrelsen inden et eventuelt svar fra grundejerforeningens side.

Han siger dog, at foreningen forventer faldende indtægter fra p-afgifter fremover, da flere og flere bliver opmærksomme på omkostningerne ved at parkere på anlægget.