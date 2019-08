Se billedserie De to børn Lone og Poul overtager nu definitivt i Kino-Roskilde efter forældrene Mie og Leif Hübertz.

Generations-skifte i Kino: Nu har bif-børnene bolden

Roskilde Avis Paperboy - 17. august 2019 kl. 00:40 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har grebet bolden, da den kom, siger de to bif-børn Lone og Poul Hübertz, der nu definitivt har overtaget Roskildes store biograf, Kine på RO's Torv efter forældrene.

Mie og Leif Hübertz har gennem mange års hårdt arbejde skabt en af landets store provinsbiografer. De er også stolte over, at det nu er lykkedes.

- Vi har jo altid ønsket, at børnene ville føre det videre. Men de skulle heller ikke tvinges til noget, hvis de ikke havde lyst.

- Nu har de langsomt overtaget ansvaret gennem flere år, og det fungerer godt, fordi de to også kan finde ud af at arbejde sammen, forklarer Leif Hübertz.

Med som børn

Både Lone og Poul Hübertz har hjulpet til i familiebiografen fra de var børn og unge. Men det var først for nogle år siden, at de blev helt sikre på, at det var noget for dem.

- Jeg begyndte på fuld tid med administration og regnskab her, da jeg havde små børn, og det var helt ideelt. Så kunne jeg forene familieliv og arbejde på en særdeles god måde. I løbet af årene er jeg så blevet endnu mere glad for det, fortæller Lone Hübertz.

Poul Hübertz var en både uortodoks og målfarlig angriber i fodbold, og det bragte ham rundt til en række danske Superliga-klubber som FCM, AaB og Herfølge samt London-klubben Millwall i den næstbedste engelske række.

Den aktive karriere sluttede han hjemme hos Roskilde KFUM, og derefter var han også klar til at arbejde på fuld tid i biografen ligesom sin søster.

Arbejdsdeling

- Det har jo altid ligget lidt i luften. Men først efter at jeg er begyndt her for alvor, fandt jeg ud af, at det faktisk var noget for mig, siger Poul Hübertz.

De to børn har delt arbejdet mellem sig, så Lone tager sig af administration og regnskab, mens Poul står for programlægning, markedsføring osv.

Men i realiteten skal man altid være klar til at lave alle mulige opgaver, der dukker op i sådan en familie-virksomhed.

For en række år siden stoppede moderen Mie med at være aktiv i biografen, mens Leif stadig har fortsat sit livsværk.

Lone og Poul Hübertz fortæller, at generations-skiftet har taget lang tid, fordi de ikke har været interesseret i at skubbe faderen væk.

- Han har jo gjort det så godt her, at det ville være både dumt og forkert, forklarer de.

I de sidste år har han dog trappet lidt ned, så de to børn har fået lov til at bestemme mere og mere, mens de viste, hvad de kunne.

- Jeg vil fortsætte lidt som konsulent og rådgive, f.eks. om valg af film. Men det er børnene, der bestemmer nu, understreger Leif.

Ofte i biografen

Kino på RO's Torv er Sjællands største biograf udenfor København og hører til de store i Provinsen.

Siden flytningen til RO's Torv i 2003 er omsætningen steget kraftigt, og på et år bliver her solgt næsten 300.000 billetter.

- Vi har mange gode og stabile medarbejdere, som har været hos os i mange år. F.eks. Jeppe Hacke og den tekniske chef Jørgen Larsen, der har været med siden 1992 og 1979. De har også en god del af æren for, at det er gået så godt, forklarer Leif Hübertz.

Poul Hübertz tilføjer, at biografen på RO's Torv er begunstiget af flere objektive faktorer:

- Vi ligger alene i en stor by med et meget betydeligt opland, så folk kommer hertil langvejs fra. Så betyder det også noget at være i et center, hvor familierne handler ind og kan spise, samtidig med at de går i biografen.

- Endelig er det vigtigt, at folk i Roskilde-området er meget kulturelt interesserede - også i film. Her i byen går man dobbelt så meget i biografen som i flere andre byer, og det kan vi selvfølgelig mærke, fortæller han.

Tidslinje

1. august 1978 stiger Mie og Leif Hübertz, der i et par år har drevet biograf i Aarhus, af toget på Roskilde Station og overtager Kino i Algade, hvor der er plads til 500 tilskuere.

På det tidspunkt har Roskilde i alt tre biografer med Bio i Algade og Scala i Hersegade, så den samlede kapacitet er 1.500 pladser.

I 1980 får det unge par ombygget Kino, så der bliver tre sale, og man kan vise flere forskellige film samtidig.

Et par år senere lukker naboerne i Bio, og her får Hübertz-familien så indrettet et par ekstra sale, så man kan vise fem film samtidig og har plads til i alt 700 tilskuere.

1985 lukker Scala og bliver ombygget til HK-hus, så Kino er alene på bif-banen i Roskilde.

2003 åbner RO's Torv, hvor en helt ny udgave af Kino i fem sale har plads til i alt 800 tilskuere.

2004 begynder datteren Lone Hübertz også at arbejde i Kino, hvor hun tager sig af regnskab og administration.

2011 kommer sønnen Poul Hübertz også at arbejde på fuld tid i familie-virksomheden efter at have afsluttet en karriere som professionel fodboldspiller.

1. oktober 2018 gennemføres generationsskiftet, hvor alle detaljer nu er faldet helt på plads.