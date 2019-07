G/F Trekroner Syd: Dyr p-kontrol nødvendigt onde

Se billedserie One Park er sat til at kontrollere p-pladsen ved siden af SuperBrugsen i trekroner. Det indbringer ejerne af arealet, G/F Trekroner Syd, omkring 350.000 kroner om året i p-bøder.

Grundejerforening svarer på kritik af indbringende parkeringskontrol

18. juli 2019

I artiklen 'Grundejerforening tjener tykt på p-bøder' fra 27. juni i år fremgik det, at G/F Trekroner Syd årligt kalkulerer med omkring 350.000 kroner i fortjeneste på de p-bøder, som uddeles til uagtsomme bilister, der parkerer på arealet ved siden af SuperBrugsen.

I modsætning til hvad mange tror, tilhører dette parkeringsområde ikke supermarkedet, men derimod Grundejerforeningen Trekroner Syd, som dækker 25 procent af foreningens udgifter med de mange p-bøder, som selskabet One Park er hyret til at administrere.

Stigende trafik G/F Trekroner Syd har nu svaret på en henvendelse fra Roskilde Avis Paperboy, og Erik T. Jespersen fra bestyrelsen fremhæver blandt andet nødvendigheden af at have en form for parkeringsrestriktioner i området som blandt andet omfatter COOP mad, COOP daglig, tre caféer, seks specialbutikker, tandlæge, frisør, yoga-lokaler, Freunde's cateringsvirksomhed, lægehus, kommunikationsvirksomhed, samt et antal såvel offentlige som private kontor virksomheder.

Herudover er der 343 boliger i grundejerforeningsområdet, og dette antal bliver primo 2020, forøget med 126 ungdomsboliger.

Ærgerlig situation På den baggrund skriver Grundejerforeningen Trekroner Syd i sit svar:

'Det her er en rigtig ærgerlig situation, vi er havnet i. Årsagen skal måske findes i, at vores område er blevet et mindre trafikknudepunkt, samtidigt med at området har udviklet sig i en hast, som nu belaster hele områdets parkeringspladser. Vores tilgang er at sørge for, at der er en vis cirkulation af kunder til vores dejlige butikker, som hver og én giver deres kunder en god oplevelse. Dette sammenholdt med at området er kendt med et meget stort antal pendlere, som hver dag bruger det offentlige transportsystem og derfor også pendlerparkeringen.

Havde der været rigeligt med parkeringspladser, havde behovet for regulering slet ikke været nødvendigt, men faktum er at belastningen er så stor, eller parkeringspladserne så få, at ikke engang vores egne beboere kan vide sig sikre på, at de kan parkere deres private biler i nærheden af deres bolig. Vi har flere gange ønsket flere parkeringsmuligheder i vores område, men her kan lokalplanen være en begrænsning. Vi forudser kun, at problemet med parkeringspladser vokser i trit med at flere og flere bruger området, samtidigt med der kommer flere og flere beboere til området. Derfor vil der fortsat være behov for en regulering, så vi tilgodeser så mange som muligt.'