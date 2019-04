Formanden Kasper Bæk ved den nylige generalforsamling i Erhvervsforum, der foregik i Guldaldersalen på Prindsen. (Foto: Patrick Holbek)

Fyret efter fremgang: Erhvervsforum venter med ny direktør

Roskilde Avis Paperboy - 20. april 2019 kl. 10:22 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den tidligere direktør for Erhvervsforum Mette Ehlers blev fyret for kort tid siden, var det pga. ledelsesstilen overfor medarbejdere - og ikke manglende resultater. Faktisk har der været en fremgang med 60 nye medlemmer i løbet af 2018, og kommunen er også særdeles tilfreds med organisationens indsats omkring erhvervsfremme og turisme.

- Men nu har vi besluttet at overveje situationen lidt nærmere, før vi ansætter en ny leder, forklarer formanden Kasper Bæk, der er direktør for Spar Nord i Roskilde.

- Vi har først brug for en lidt nærmere analyse af, hvordan vores organisation er bygget op, og hvordan opgaverne skal løses.

Erhvervsforum er en fælles interesseorganisation for alle slags virksomheder i Roskilde kommune med over 500 mindre og større firmaer som medlemmer .

Samtidig har den en samarbejdsaftale med kommune om at udføre opgaven med erhvervsfremme og turisme i Roskilde. Denne opgave blev vundet efter et udbud, hvor flere interesserede deltog, og Erhvervsforum modtager så betaling for dette arbejde.

Værdi for medlemmer

Når Kasper Bæk skal definere foreningens vigtigste opgave, kommer svaret straks:

- Vi skal skabe værdi for vore medlemmer, så de kan se ideen i at være med. Det gør vi primært ved at skabe mulighed for at få gode netværk og give dem ny viden de kan bruge i deres virksomhed. F.eks. har vi haft kurser for ansatte i butikkerne og andre virksomheder i god service og betjening.

- Vi holder mange netværksmøder, hvor medlemmerne kan deltage og knytte kontakter til folk fra andre firmaer. Den slags er med til at give nye kunder og skabe omsætning i ens egen virksomhed.

Vigtige topmøder

Som formand for Erhvervsforum deltager Kasper Bæk i de jævnlige 'topmøder', som borgmester Joy Mogensen er begyndt at holde med repræsentanter for en række af Roskildes erhvervsorganisationer.

- Jeg synes, det er et godt initiativ, fordi vi så kan tale sammen om, hvad der bør ske i Roskilde, og hvordan man kan samarbejde om det, forklarer Kasper Bæk.

- Et af de oplagte emner at tage fat på er jo infrastrukturen og trafikken i Roskilde.

- Da jeg flyttede hertil for fire år siden fra Aalborg, gik der faktisk et godt stykke tid, inden jeg kunne finde rundt i alle de ensrettede gader.

- Hvordan må det så ikke være for kunder eller turister, der kører hertil udefra. Jeg er bange for, at mange af dem opgiver at komme rundt, så de kun bliver i kort tid og måske helt opgiver at komme igen.

- Skiltningen kan i hvert fald forbedres. Tænk på en tysker, der kommer i sin Audi eller Mercedes og skal fra Domkirken til Vikingeskibene og Ragnarock. Det er ikke nemt.

Klarer sig godt

- Nu ved jeg godt, at man ikke skal 'tale byen ned'. Men hvis noget skal blive bedre, må man vel også starte med at konstatere de faktiske forhold.

- Roskilde klarer sig rigtigt godt på næsten alle områder - men vi kan gøre det endnu bedre. Selv om vi har en fin by og kommune, skal vi hele tiden udvikle os. Det er også nødvendigt for at klare sig overfor en omverden, der hele tiden ændrer sig.

- Så er det jo godt med en organisation som Erhvervsforum, der gerne vil bidrage til sådan en udvikling ved at komme med vore ideer i den lokale debat og overfor byens styre.

Kasper Bæk er både glad og stolt over den vurdering, som organisationen fik for kort tid siden ved et møde i Erhvervsudvalget, hvor både medlemmer af byrådet og en række erhvervsorganisationer samt fagbevægelsen er repræsenteret.

- Her fremlagde erhvervschef Jens Thornsen og hans forvaltning en indstilling, der konkluderede, at Erhvervforum havde løst sine to opgaver for kommunen med erhvervsfremme og turisme på en helt tilfredsstillende måde, og vi bare skal fortsætte i det samme gode spor.

Erhvervsforum

Fik over 60 nye medlemmer i 2018

Gennemførte over 100 iværksættervejledninger/rådgivninger

Afviklede mere end 40 arrangementer

3.100 billetter blev solgt i RO:KOST-ugen, hvor Roskilde-områdets restauranter servere en menu med lokale produkter til en fornuftig pris. Det varen stigning på 25 pct. i forhold til året før.

Gennemførte over 180 rundvisninger i byen til dens attraktioner.