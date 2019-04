Se billedserie Foto: Anette Gundlach

Fotoserie: Grease for fulde gardiner

En rød pick-up, vimpler, LP'er med 50'er musik og et gammelt hakkebræt af en skrivemaskine er i øjeblikket ved at blive gjort klar i festsalen på Himmelev Skole.

Her er eleverne fra dette års dramahold ved at gøre klar til den ørefængende musical Grease, som de skal opføre for både hele skolen og for deres familier i slutningen af måneden

I hjørnerne ligger drengenes seje læderjakker, nogle af pigerne er ved at skrive på lyserøde bluser og gøre polkaprikkede nederdele med brede bælter klar og meget andet. Der er mere end nok at lave for eleverne, og her i den sidste måned før stykket har premiere, er eleverne da også nødt til at tage en eftermiddag om ugen ud af kalenderen, foruden den torsdag formiddag de har brugt siden skoleårets start.

Fedt med drama

Det har været fedt, er Frederik, Liva og Olivia fra nogle af skolens 7. klasser enige om.

De synes, at det er ret utroligt, at de for nogle måneder siden, stod generte sammen og lavede de første rystesammenøvelser for at blive usikkerheden kvit.

I dag glæder de sig til at stå på scenen, også selvom om det bliver lidt uhyggeligt, specielt når de skal optræde for hele skolen.

I mellemtiden har de fået en masse nye venner, og de har lavet dansenumre, udsmykning og replikker.

Frederik havde aldrig troet, at han skulle stå på en scene og fremføre et dansenummer, siger han og smiler lidt skævt.

Men det skal han. Pigerne har lavet koreografien, og drengene gør det rigtig godt, når de kommer ind på scenen i starten af nummeret og selvsikre i rigtig 50'er-stil fører kammene gennem håret og ser seje ud, er Olivea og Liva enige om.

- Det er det fedeste nummer, når drengene danser, siger pigerne.

Selvom nummeret bliver noget af en udfordring at gennemføre, er Frederik glad for, at pigerne har lavet så flot en koreografi. Så skal det nok gå.

Frederik forklarer, at det er fedt at spille en anden person, fordi man så er fri for at tænke over, hvad det er man skal.

