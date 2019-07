Se billedserie Musik og godt humør. (Foto Thomas Olsen)

Send til din ven. X Artiklen: Fotogalleri: Smilet fra Roskilde: Festivalen er Danmarks største legeplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fotogalleri: Smilet fra Roskilde: Festivalen er Danmarks største legeplads

Roskilde Avis Paperboy - 09. juli 2019 kl. 00:25 Af Anette Gundlach Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smil og glade hoveder fra en regnvåd teltplads. Roskilde Festival er Danmarks største og festligste legeplads, hvor man er sikker på at støde på nye fester og oplevelser flere gange i minuttet, hvis man bevæger sig omkring på området i de dage campingfesten og festivalen varer.

Unge, gamle, studerende, kontorfolk, kendte og ukendte fester mellem hinanden i en hel uge, hvor hverdagens bekymringer er lagt derhjemme.

De unge, der ofte lever i en presset hverdag, hvor man ikke må falde ved siden af, skal have høje karakterer, have det rigtige tøj på og ofte er bonerte, smider for en uges tid blufærdigheden og følelsen af at skulle være perfekt.

Nu gælder det om at have det sjovt med vennerne, feste, slappe af og ikke tænke på, hvad man tror alle mulige forventer af en. For på Roskilde Festival skal man bare dalre rundt, lege og feste og være sammen med nye og gamle venner.

Vil du spille ølbongsludo

Mange af de unge overnattende gæster fortæller, at de mest er på festivalen på grund af campingområdet, hvor der er fest hele tiden. Fester med kammeraterne i campsene og fest med nye venner, der kommer forbi.

Hey vil du ikke fortylles, spørger en pige, mens hun vikler et stykke lyserødt tyl om armen på fotograf og undertegnede. En anden mener, vi skal klistres til med klistermærker fra Find Holger lejren.

Lidt længere henne hiver en ung gut fat i os og spørger, om vi ikke vil være med til en gang ølbongsludo. Han forklarer reglerne, der kort fortalt drejer sig om at drikke så mange ølbonger som muligt. (En ølbong er et aggregat, der består af en tragt og et rør. Røret stikkes ind i munden på deltageren. En øl hældes i tragten, og på få sekunder lander den i mavesækken.

- Jeg kan drikke en øl på fem sekunder, fortæller en ung pige stolt, mens hun grinende vakler lidt på fødderne.

Fest efter fest efter fest

De dunkende rytmer fra de store højtalere fra de forskellige camps skifter cirka hver tiende meter. Hver gang, man kommer forbi en ny camp og en ny fest.

Læs videre side 8-9 Ude på stierne mellem campsene bliver der spillet og leget.

De medbragte stole er typisk indtaget og sat op i en rundkreds.

Deltagerne kaster på skift en sko eller lignende efter en dåse.

Andre steder bliver der spillet bold mellem stolene, leget kongens efterfølger og meget andet.

Drømmenes by

Lidt længere ud på camping komme man til Dream City, hvor campsene har bygget hver deres fantasifulde sted op.

Her finder man camp Marius, hvis bygning ligner ZOO's vartegn, og hvis navn hentyder til giraffen Marius, der for år tilbage måtte lade livet med tilskuere på.

Her finder man også Camp Find Holger, hvor alle har rødstribet tøj på, og som sørger for at lære forbipasserende en dans, de selv har øvet i et halvt år.

Her er camp Idioti, Mormors kolonihavehus, Camp Bodega og mange andre, der sørger for fest og farver i natten og om dagen.

Lidt længere ud ligger badesøen, nogle kalder den for klamydiasøen, selv om det lige skal slås fast at klamydia ikke smitter ved badning, men kun ved tæt intim kontakt, som man selvfølgelig også kan have i vandet.

Ved søen hersker en afslappet stemning. Her er ingen dunkende rytmer, i stedet er håndklæderne bredt ud i græsset, hvor folk sover rusen ud eller snakker.

Tre unge mænd er netop gået op af det iskolde vand, i ført adamskostume tager de en selfie til minde om den glade uge i Roskilde.

Musik i lange baner

På festivalpladsen er der som altid musik i lange baner og i mange forskellige smagsretninger. Kendte og ukendte band slår tonerne an mellem hinanden.

Festivalen skriver selv, at der var 188 musiknavne på plakaten. 146 af dem havde aldrig spillet på Roskilde før.

Andre som The Cure og Bob Dylan havde til gengæld spillet på scenen hele seks gange.

Alderspæsidenten var Jorge Ben Jor på 78 år, der sørgede for en ren sambafest torsdag eftermiddag.

En af de bedste koncerter, efter min mening, var med Robert Plant, der første gang stod på scenen i Roskilde, kort før, hans band blev omdøbt til legendariske, Led Zeppelin.

Hvilke koncerter, der ellers toppede, er smag og behag. Og det kan man ikke diskutere.

Men det er sikkert, at en uge på roskilde er fuld af fest og sjov, nye oplevelser, kærlighed, afslapning, musik og tømmermænd. Og at hverdagens trommerum, pres og stress lynhurtigt bliver kastet overbord, når festivalen kalder til samling.

: Måske vi skal prøve på at tage lidt af festivalen med i hjertet resten af året, så hver dag bliver lidt festlig og fordomsfri. Indtil det er tid til at kaste os ud i Roskilde Festival 2020.

relaterede artikler

Fotogalleri: Sådan bliver du klar til nøgenløbet 03. juli 2019 kl. 01:06