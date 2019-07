Fotogalleri: Sådan bliver du klar til nøgenløbet

På Roskilde Festival er der blevet løbet nøgenløb mange år i træk af modige mænd og kvinder.

Men hvordan bliver man egentlig klar til at smide tøjet og trække i gummiskoene, så man kan tage den i fuld fart hen over grønsværen.

Hvis man tror, man skal drikke sig mod til, er man næsten dømt til at tabe, da der plejer at være rimelig god fart på mange af deltagerne, som ikke har noget imod at brysterne hopper og dillermændene svinger i farten, når de er befriet for tøj.

Første step til at vinde løbet er at smide blufærdigheden overbord.

Næste trin er at sørge for at stå forrest, når fløjten har lydt.

Derefter skal man ikke lade sig distrahere af de mange nøgne kroppe, men i stedet sætte fart i løbeskoene og overhale til man har nået målstregen efter 450 meter.

Se hvordan nøgenløbet så ud sidste år.