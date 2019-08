Fotogalleri: Folkefest på havnen

Man kan roligt sige, at der var folkefest på havnen i Roskilde, da hele tre festilige begivenheder var lagt på samme dag. Vikingeskibsmuseet fejrede sin 50 års fødselsdag, spillemandsfestivalen, Rødder, fødder og stemmer blev fejret for andet år i træk. Samtidig myldrede fjorden af både, da det også var dagen for årets træbåde-træf.

Med andre ord var der mere end nok at se, lytte og opleve.

Arrangør af spillemandsfestivalen Poul Bjerager var noget nervøs over, at det hele skulle regne væk, sagde han, mens han stod og ventede på kulturminister Joy Mogensen, der havde lovet at åbne den festlige dag sammen med ham og museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen.

Alligevel viste det sig, at rigtig mange fandt deres vej til havnen for at lytte til musik, danse og fejre den danske kulturarv.