Foto og video: Rystede forældre bakkede elever op ved forbudt fest

Roskilde Avis Paperboy - 24. maj 2019 kl. 06:35 Af Anette GundlachFoto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

60 forældre havde meldt sig til at komme ned i Folkeparken, for at passe på de unge.

En af dem var Anton Tiedt, der netop nu har læseferie fra gymnasiet. Han var der for at passe på sin festende søster sammen med sin mor og far.

- Jeg synes, det er synd, at de ikke må feste, som de har glædet sig til. Derfor vil jeg gerne være her, forklarede han.

Far Mads Tiedt fortalte, at han er rystet over, at politikerne kan tage så hovedløs en beslutning.

- De er helt ude af trit med virkeligheden. De unge vil være sammen med hinanden på sådan en dag. Og de har et kæmpe netværk, som går på tværs af skolerne, sagde han og fortsatte:

- Politikerne går imod de unges kultur. De unge vil have denne fest, så skal rammerne også være der. Det er Skole- og børneudvalgets ansvar, at de har pålagt skolerne, at de ikke må være her.

Trine Marott, mor til en datter på Klostermarksskolen, var også en af de mange forældre, der var dukket op for at give en hånd til de unge. Hun var enig med Mads Tiedt og sagde.

- Mange af de unge er jo over 16 år, de har allerede smagt alkohol, så giver det ikke mening, at politikerne vil forhindre dem i at drikke, når de allerede er begyndt.

Forældrene havde haft god kontakt til politiet op til den store festdag.

- Det er faktisk kun politikerne, det har været svært at komme i dialog med igennem hele denne sag, sagde Mads Tiedt.

