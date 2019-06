Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Foto og video: Politikere haglet igennem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foto og video: Politikere haglet igennem

Roskilde Avis Paperboy - 02. juni 2019 kl. 00:17 Af Anette GundlachFoto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere af Roskildes folketingskandidater tog imod udfordringen, da Roskilde Ældre Motion og DGI inviterede dem til en gang spinning i deres træningsrum på Kildegården.

Læs også: Til kamp mod pesticiderne

Indpisker var en af foreningens sædvanlige benhårde instruktører.

Flasker med vand blev lagt frem på cyklerne, og håndklæderne taget op fra taskerne hos nogle af dem, der havde erfaring med, at det at træde hårdt i pedalerne giver masser af sved på panden.

Politikerne fik dermed mulighed for at føle på egen krop, hvad de ældre i Roskildes største forening har mulighed for at tage sig til for at holde sig sunde og raske, og lave noget sjovt med gamle og nye venner.

Politikerne var tydeligt imponerede over, de mange aktive ældre, der findes i kommunen.

Halvdelen af folk over 60 år har betalt de 500 kroner det koster om året for at være medlem af Roskilde Ældre Motion.

I andre kommuner ligger tallet som oftest mellem hver tredje og hver femte.

Til gengæld medlemmerne i Roskilde melde sig til hele 30 aktiviteter om ugen, og igennemsnit går hver enkelt til to forskellige ting.

- Og så kommer de glade hjem og med fornyet energi, sagde formand Ole Rasmussen, som fik Roskilde Kommunes frivilligpris i år.

Motion holder rask

Motion er godt i alle aldre. For ældre betyder en god form, at de holder sig friske og raske i lang tid, og at de dermed koster samfundet mindre, og i stedet for er med til at holde hjul og glæden i gang.

Det er værd at tænke på og at støtte, når man tænker på, at folk hele tiden bliver ældre og ældre, sagde Ole Rasmussen.

Undersøgelser har også vist, at for eksempel bordtennis har en god indvirkning på demens og Alzheimers.

En kvinde, hvis mand lider af sygdommen har fortalt, at hans bedste dag i ugen, er den hvor han er kommet hjem fra bordtennis.

Se flere billeder og video på roskildeavis.dk og på avisens facebookside.

relaterede artikler

Mette Gjerskov på cigaret med dronningen 01. juni 2019 kl. 00:01

Byråd afviser DF-forslag: Bedre med flygtninge i permanente boliger 31. maj 2019 kl. 09:10