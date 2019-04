I internationale koncerner er det utrolig vigtigt, at man kan støtte hinanden over landegrænserne Ved at støtte kolleger i andre lande, styrker vi deres fagforeningsarbejde og kan derved forebygge social dumping herhjemme.

Første maj i Roskilde

Roskilde Avis Paperboy - 27. april 2019 kl. 08:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næste uge fejrer vi 1. maj - Arbejdernes internationale kampdag.

Flere fagforeninger i Roskilde holder morgenmøder, ligesom også flere lokale partiforeninger samles til morgenbord, sang og taler. I 3F Roskildeegnen sætter vi telt op i gården. Afdelingsformanden byder velkommen. Der er morgenkaffe og velkomst ved afdelingsformanden kl. 8.30 og faglige taler ved forbundssekretær i 3F Søren Heisel og Formand for offentlig gruppe i 3F Ellen K. Lykkegård.

For børnene er der ponyridning kl. 9 -10. Og så skal vi helt sikkert synge nogle arbejdersange! Alle er velkomne!

Op ad dagen går vi til LO Sektionens 1. maj på Hestetorvet. Førhen var det i mange år i Folkeparken og amfiteatret, vi fejrede 1. maj her i Roskilde. Det synes jeg egentlig er en bedre ramme end Hestetorvet. Jeg forbinder 1. maj med grønne bøgetræer og gode faglige og politiske taler. Men tiderne skifter.

Hvorfor 1. maj

Hvorfor 1. maj - er det ikke gammeldags og unødvendigt?

Arbejdernes internationale kampdag er en mangeårig tradition. I gamle dage var 1. maj fridag og skiftedag for tjenestefolkene, så de kunne forny deres plads eller finde en ny.

I 1889 blev det besluttet at gøre 1. maj til international kampdag for alle arbejdere. I 1890 var kravet over hele verden en otte timers arbejdsdag. Det fik vi først i Danmark i 1919. Så fra et krav bliver rejst, til det kommer igennem, går ofte en lang og sej kamp.

Kravene fra 3F medlemmerne

De krav 3F's medlemmer finder vigtigst lige nu er

1. bedre pensionsordninger for nedslidte

2. mindre nedslidning af arbejdsstyrken

3. begrænsning af social dumping

4. bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne

5. forbedring af dagpengene - bedre dagpenge

Der er rigeligt at gå til 1. maj og demonstrere for. Både her hjemme og ude i verden.

International solidaritet

Der er god grund til at vise international solidaritet og sende tanker til andre landes arbejdere, når vi her i Danmark holder vores 1. maj taler. I Danmark risikerer vi ikke noget ved at gå til 1. maj.

I mange af vores overenskomster er det en betalt hel eller halv fridag. I andre lande, kan det være med livet som indsats, du demonstrerer eller kæmper for bedre vilkår for arbejderne. Gennem årene har jeg i mit virke som a-kasseleder oplevet besøg i Roskilde af tillidsrepræsentanter fra så forskellige lande som Tyskland, Cuba, Malawi, Malaysia m.fl. Vi har haft nogle af vores tillidsrepræsentanter fra Roskilde på besøg i nogle af disse lande og i andre lande, f.eks. Mexico, Sverige og flere andre steder. Hver gang udveksles erfaringer og vi lærer af hinanden og om hinandens vilkår. I internationale koncerner er det utrolig vigtigt, at man kan støtte hinanden over landegrænserne Ved at støtte kolleger i andre lande, styrker vi deres fagforeningsarbejde og kan derved forebygge social dumping herhjemme.

Benovelse over Den Danske Model

Hver gang vi har besøg / besøger kolleger i andre lande, er de benovede over Den Danske Model, som giver et stabilt arbejdsmarked uden mange strejker. Trygheden i, at bliver du ledig har du en dagpengeforsikring at falde tilbage på, er uvurderlig.

God 1. maj

Så jeg håber vi ses 1. maj i Roskilde - der er god grund til at holde traditionen i hævd.

God 1. maj!