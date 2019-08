Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Flertal i udvalg om højskole: Tættere og højere byggeri

Roskilde Avis Paperboy - 23. august 2019 kl. 11:49 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Plan- og teknikudvalget besluttede torsdag aften, at højskolegrunden i Himmelev skal have mere byggeri og muligvis også højere end det er tilladt i den nuværende lokalplan for området. For beslutningen var de fem socialdemokrater i udvalget, mens Karsten Lorentzen (DF) og Lars-Christian Brask fra Venstre var i mod.

Beslutningen betyder, at forvaltningen nu skal i gang med at udarbejde en lokalplan for området, der dermed kan få en byggeprocent på 34 procent i stedet for de tidligere 25 og huse på fire etager, der måler op til 12,80 meter i stedet for 12.

Formand for udvalget Daniel Prehn (S) er glad for, at man nu kan komme videre med grunden og højskolen, der i mange år har stået og forfaldet, selvom den er bevaringsværdig.

Bekymrede naboer

Flere naboer i området har gennem en årrække protesteret, hver gang en ny lokalplan for området med højere huse og tættere byggeri var på bedding, fordi de blandt andet er nervøse for, at de mister udsigten, at deres ejendomme falder, og at de får meget mere trafik i området.

De har kritiseret politikerne og forvaltningen for ikke at lytte til deres bekymringer.

- Vi lytter til naboerne og vil fortsat gøre det, siger Daniel Prehn og fortsætter:

- Bygherren ville gerne bygge mere og højere på området, end de får lov til. Det drejer sig om at finde en balance, så der bliver bygget og naboerne kan leve godt med det.

Skal bevares

Formanden lover, at der er ekstra fokus på skyggegener, indblik og trafik i den kommende lokalplan. Desuden bliver der lagt vægt på, at bygherren skal gå i gang med, at renovere den gamle højskole parallelt med det nye byggeri. Daniel Prehn lover desuden, at der vil være tæt dialog med naboerne. Nogle af dem har der allerede været møde med et par dage efter borgermødet 19. august.

I den går man ud fra de grundlæggende ting i bygherres skitseforslag, men lokalplanen bliver ikke lavet 100 procent efter den. Derfor kan det godt være, at der er rykket lidt rundt på husene og højderne, når planen er klar om flere måneder.

Daniel Prehn regner med lokalplanen er vedtaget om et års tid, hvis alt går som det skal.

Undersøger aftalt spil

Karsten Lorentzen (DF) stemte imod forslaget om at gå videre med en ny lokalplan for området. Ikke fordi han er imod, at der sker en udvikling af området, men fordi hele forløbet af processen har været for dårlig, mener han.

- Det meste af udvalget og borgerne er blevet holdt udenfor sagen alt for længe, og lige pludselig får vi at vide, at byggeprocenten er steget fra 25 til 34 procent, uden at vi får mulighed for at sige ja eller nej.

- Jeg har derfor søgt om aktindsigt i sagen, fordi jeg vil finde frem til, hvornår i processen, der er givet en forståelse af, at byggeprocenten kunne stige.

Karsten Lorentzen stemte desuden også nej for at markere, at han langt fra er tilfreds med misligholdelsen af den gamle højskolebygning:

- Det kunne se ud som om, at bygherren bevidst har forsøgt at få den gamle højskole til at forfalde endnu mere ved at lade den stå uden tag og presenning i en periode efter overtagelsen.

- Han ønskede oprindeligt at rive bygningen ned og i stedet bygge en lignende, så kun ydermuren stod som i dag.